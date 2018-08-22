Студентам БНТУ выделили общагу, которая выглядит хуже, чем завод в Орше, где президент устроил разнос

Студенты архитектурного факультета БНТУ пишут: в этом году их выселили из студенческой деревни на Петровщине и выделили места в общежитии № 15 на Борисовском тракте. Но есть проблема: там давно не было ремонта: плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника. «Нам говорят, что мы должны делать ремонт за свой счет, иначе вообще никуда не заселят», — рассказывает студентка Алина.



Ванная в общежитии. Фото предоставлено читателями TUT.BY

Алина (имя изменено. — Прим. TUT.BY) учится на четвертом курсе архитектурного факультета БНТУ. Первые два года жила в 16-м общежитии на Борисовском тракте, затем ее поселили в общежитие № 1 на улице Чюрлениса (общежитие принадлежит МГЛУ, студенты БНТУ занимали там часть этажа).

На Чюрлениса девушка жила в комнате, рассчитанной на четыре человека. Хотела переехать в «двушку». На факультете, по ее словам, пообещали переселить в 2-местное жилье, если она «поездит на субботники и поубирается в новом общежитии», которое строилось для БНТУ в Студенческой деревне.

— Таких студентов, как я, было немало. Еще зимой мы убирали то общежитие. Отмывали от строительной пыли столы, полы, двери, плитку.

Обычно, говорит Алина, в конце учебного студенты архитектурного факультета пишут заявление на общежитие и «спокойно уходят на каникулы». В конце лета появляются списки, кого и куда заселяют. Как правило, это общежития № 16 и № 17 на Борисовском тракте или № 1 на Чюрлениса. Но в этом году что-то пошло не так.

— Пару недель назад сформировали списки. Сказали, что мест не хватает. В основном всех студентов расселили в 16-е общежитие по семь человек на блок: три человека в двушку и четыре — в трешку. Но там хотя бы нормальный ремонт.

Алину и еще несколько десятков человек определили в 15-е общежитие, где архитектурный факультет обычно не жил. Состояние жилья потрясло студентов.



Фото предоставлено читателями TUT.BY



Фото предоставлено читателями TUT.BY



Фото предоставлено читателями TUT.BY

— Я недавно туда ходила. Там ужасные полы, туалет, повсюду плесень. В блоках у некоторых ребят оторвана раковина, лежит в ванной. Все очень плохо, там невозможно жить. Воспитательница, с которой мы общались, сказала: «Вы должны сделать ремонт, это обязательно». Без него там действительно жить невозможно.

Почему Алину не заселили ни в обещанное новое общежитие на Чюрлениса, ни в то, где она жила предыдущий год, ни в 16-е на Борисовском тракте, девушке пока не объяснили.

— Мама одной из студенток звонила директору Студгородка БНТУ. Он сказал, что был не в курсе о заселении студентов в непристойные блоки.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

По словам одного из сотрудников общежития № 16, в этом году БНТУ лишился 90 мест в Студенческой деревне на Петровщине. Взамен студентам выделили восемь блоков на 40 человек в 15-м общежитии на Борисовском тракте.

— Многие родители студентов уже приезжали, видели комнаты и даже сделали ремонт. Сказали: «Главное, чтобы ребенок жил в общежитии». 27 августа будет проходить заселение первокурсников. Их должны обеспечить жильем на 100 процентов. После этого будут смотреть, как расселить оставшиеся 50 человек, которые лишились места в Студенческой деревне и не получили другого. По подселению третьим или четвертым в 16-м общежитии еще нет окончательного решения. Выйдет из отпуска замдекана — будет решать.

Мы направили в БНТУ официальный запрос, в котором попросили рассказать, почему студентов переселили из Студенческой деревни на Петровщине, а также почему они не получили места в новопостроенном общежитии. Проректор по учебной работе Олег Гусев пообещал дать ответы на наши вопросы.