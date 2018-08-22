|
Сине-оранжевая форма, классы до буквы "З", LEGO-технологии. Какой будет новая школа в Бобруйске
23.08.2018 13:16 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске 1 сентября откроется новая школа — № 34 в микрорайоне Западный. Она рассчитана на 1020 мест, но набрано уже 1100 учеников, пишет
В СШ № 34 Бобруйска уже укомплектовано 43 класса. Пятых классов рекордное количество — восемь, то есть будут классы даже под буквой «З».
— Основная задача — разместить детей, проживающих непосредственно в микрорайоне, но если будет возможность и останутся места, школа примет учеников и из других районов города, — сказала директор новой школы Ирина Матузова.
Прием заявлений еще идет. Особенно много желающих поступить в 1-ые и 5-ые классы. Старших — меньше, потому что не все дети готовы менять сложившийся коллектив, к которому они уже привыкли, на новый, объясняет директор.
Параллельно формируется преподавательский коллектив, а в кабинетах устанавливают мебель и оборудование. В классах будут 31 интерактивная доска, 13 мультибордов, 7 телевизоров с диагональю экрана в 43 дюйма, на столе у каждого учителя — компьютер, у учеников — электронные дневники и личные карточки, которые работают и как банковские в школьной столовой, и как читательские билеты, и как проездные билеты в транспорте.
В школе есть два спортивных зала, один — тренажерный, зал хореографии и гимнастический, две баскетбольные площадки, три — волейбольные. Построят и бассейн, который смогут посещать и все жители микрозоны в свободное от учебных занятий время.
— Мы открываем специализированный класс по плаванию, — рассказала Ирина Николаевна. — Вместо часов физкультуры дети будут заниматься плаванием. Спрос на этот класс просто огромный.
Углубленного изучения каких-то дисциплин пока не будет. В школе планируется разностороннее развитие личности ребенка: это и занятия спортом, и хореография, и декоративно-прикладное искусство, и рисование.
В школе откроют также факультатив по робототехнике, шахматный и лего-класс, где на уроках дети будут учиться основам математики не при помощи счетных палочек, а используя конструктор.
У учеников будет и своя форма — в одной цветовой гамме: темно-синей с яркими оранжевыми элементами. Это могут быть галстук и даже шнурки. А еще у каждого ученика на одежде будет шеврон с эмблемой школы.
Средняя школа № 34 рассчитана также и на детей с ограниченными возможностями: в ней есть лифты и пандусы, специальным образом оборудованы туалеты.
Новая школа в Бобруйске построена по типовому проекту. Подобные есть в Минске, по одной — в Могилеве и Кричеве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школа в микрорайоне "Западный" рассчитана на 1020 мест, а стать ее учениками уже хотят 1100 детей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)