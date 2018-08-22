В Бобруйске 1 сентября откроется новая школа — № 34 в микрорайоне Западный. Она рассчитана на 1020 мест, но набрано уже 1100 учеников, пишет «Бабруйскае жыццё» . У школьников будут своя форма, электронные дневники и свой бассейн с «тренажеркой».



Фото: bobrlife.by

В СШ № 34 Бобруйска уже укомплектовано 43 класса. Пятых классов рекордное количество — восемь, то есть будут классы даже под буквой «З».

— Основная задача — разместить детей, проживающих непосредственно в микрорайоне, но если будет возможность и останутся места, школа примет учеников и из других районов города, — сказала директор новой школы Ирина Матузова.

Прием заявлений еще идет. Особенно много желающих поступить в 1-ые и 5-ые классы. Старших — меньше, потому что не все дети готовы менять сложившийся коллектив, к которому они уже привыкли, на новый, объясняет директор.





Параллельно формируется преподавательский коллектив, а в кабинетах устанавливают мебель и оборудование. В классах будут 31 интерактивная доска, 13 мультибордов, 7 телевизоров с диагональю экрана в 43 дюйма, на столе у каждого учителя — компьютер, у учеников — электронные дневники и личные карточки, которые работают и как банковские в школьной столовой, и как читательские билеты, и как проездные билеты в транспорте.

В школе есть два спортивных зала, один — тренажерный, зал хореографии и гимнастический, две баскетбольные площадки, три — волейбольные. Построят и бассейн, который смогут посещать и все жители микрозоны в свободное от учебных занятий время.





— Мы открываем специализированный класс по плаванию, — рассказала Ирина Николаевна. — Вместо часов физкультуры дети будут заниматься плаванием. Спрос на этот класс просто огромный.

Углубленного изучения каких-то дисциплин пока не будет. В школе планируется разностороннее развитие личности ребенка: это и занятия спортом, и хореография, и декоративно-прикладное искусство, и рисование.





В школе откроют также факультатив по робототехнике, шахматный и лего-класс, где на уроках дети будут учиться основам математики не при помощи счетных палочек, а используя конструктор.

У учеников будет и своя форма — в одной цветовой гамме: темно-синей с яркими оранжевыми элементами. Это могут быть галстук и даже шнурки. А еще у каждого ученика на одежде будет шеврон с эмблемой школы.

Средняя школа № 34 рассчитана также и на детей с ограниченными возможностями: в ней есть лифты и пандусы, специальным образом оборудованы туалеты.

Новая школа в Бобруйске построена по типовому проекту. Подобные есть в Минске, по одной — в Могилеве и Кричеве.



