Минчане жалуются на шумные подзарядки электробусов. Почему звук превышает норму в несколько раз?

На горячую линию «Минсктранса» поступают обращения о том, что зарядные станции электробусов, которые установлены в непосредственной близости от жилых домов на Кирова и Долгобродской, создают постоянные шумы. Как показала проверка, норму по звуку они превышают в несколько раз. Подробнее о проблеме пишет газета «Транспортник столицы» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жильцы домов № 4 на улице Кирова и № 36 на улице Долгобродской пожаловались на шум от зарядок электробусов. Конструкции для заряда установлены рядом с их подъездами.

Работники филиала «Служба энергохозяйства», на балансе которого находятся конструкции, провели соответствующие измерения зарядных станций. Для этого были приглашены аккредитованные специалисты испытательной лаборатории ЗАО «БелНовация».

Уровень шума определяли с семи утра до 11 вечера и с 11 вечера до семи утра. Данные получены неутешительные. К примеру, уровень звукового давления, то есть шума на зарядном устройстве, расположенном на улице Кирова, превышает допустимые нормы на 8 децибел днем и на 9 децибел ночью. С зарядной станцией на улице Долгобродской дела обстоят еще хуже. Здесь практически двукратное превышение уровня шума относительно допустимых норм ночью и чуть меньше — днем.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как объясняют специалисты, при вводе в эксплуатацию станций превышения допустимых норм уровня шума не было. Однако в ходе эксплуатации начали возникать проблемы, из-за перегрева оборудование выходило из строя.

— Зарядные станции находятся на гарантийном обслуживании. Ремонтом и устранением неполадок занимается завод-изготовитель («Белкоммунмаш». — Прим. TUT.BY), он-то и командирует своих специалистов, которые выезжают на объекты, — говорит главный инженер филиала Павел Луговский.

На «Белкоммунмаше» было принято решение для охлаждения применить дополнительно мощные кулеры (вентиляторы). Они-то и являются виновниками шума. Когда ночью город затихает, автотранспорта становится меньше, шум вентиляторов становится более явственным и раздражающим. Да и днем зарядное устройство сильно шумит. От шумов можно избавиться, если завод-производитель решит проблему перегрева зарядной станции. В этом случае от вентиляторов можно будет отказаться.

Правда, как поясняет главный инженер, ответа от производителя на претензию в филиале пока не получили.





В Минске для электробусов установлено несколько зарядных станций. Как мы писали ранее, полная зарядка длится от 5 до 8 минут, сила тока при этом — 500 ампер. Электробус подъезжает к станции, поднимает пантограф — и суперконденсатор начинает заряжаться.