|
Директора Лунинецкого хлебозавода подозревают в злоупотреблении властью. Что он сделал?
23.08.2018 13:46 — Новости Общества | Tut.by
В отношении директора Лунинецкого хлебозавода возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями,
По версии следствия, подозреваемый направил своего подчиненного во время трудового дня для выполнения работ по месту жительства родственника.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый направил своего подчиненного во время трудового дня для выполнения работ по месту жительства родственника.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)