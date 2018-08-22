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Максимальное трудоустройство должно быть приоритетом при развитии регионов - Костевич

23.08.2018 14:07 — Новости Общества | БелТА  
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Максимальное трудоустройство должно быть приоритетом при развитии регионов - Костевич
Ирина Костевич. Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальное трудоустройство граждан должно быть приоритетным при развитии регионов. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на заседании Миноблисполкома по итогам социально-экономического развития столичного региона за январь-июнь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Максимальное трудоустройство и содействие занятости граждан должно оставаться приоритетным при развитии области. Ситуация по региону в целом хорошая, однако, если посмотреть по районам, есть проблемы. Хотелось бы, чтобы председатели райисполкомов тему занятости взяли на карандаш", - считает Ирина Костевич.

Министр затронула вопрос повышения уровня заработной платы. "Наша цель - рост зарплат населения, но исключительно с учетом увязки с производительностью труда", - подчеркнула она.

Кроме того, Ирина Костевич обратила внимание на необходимость погашения задолженности юридических лиц перед Фондом социальной защиты населения на выплату пенсий и пособий. "В Минской области проживают примерно 388 тыс. пенсионеров. Задолженность юридических лиц составляет Br7 млн. Прошу всех подключиться к решению этого вопроса", - подчеркнула министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальное трудоустройство граждан должно быть приоритетным при развитии регионов. Об этом заявила министр труда и социальной...
 
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