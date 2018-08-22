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Песков: Путин может смягчить пенсионную реформу
23.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Президент России Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении условий пенсионной реформы. Об этом в четверг, 23 августа, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать», — заявил Песков, комментируя слухи о том, что Путин в ближайшее время объявит о смягчении пенсионной реформы.
Согласно инициативе правительстве, в будущем мужчины в России будут выходить на пенсию в 65 лет (вместо нынешних 60), а женщины — в 63 (сейчас — в 55).
Поэтапное повышение пенсионного возраста должно начаться с 2019 года. В июле законопроект о пенсионной реформе прошел первое чтение в Государственной Думе.
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Президент России Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении условий пенсионной реформы. Об этом в четверг, 23 августа, заявил его пресс-секретарь...
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