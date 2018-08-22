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Обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в Беларуси
23.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарственные средства введут в Беларуси. Соответствующий указ №345 «О регистрации цен на лекарственные средства» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
«Документом предусматривается введение в 2018—2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили в пресс-службе.
Эта мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования.
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарственные средства введут в Беларуси....
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