Обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарственные средства введут в Беларуси. Соответствующий указ №345 «О регистрации цен на лекарственные средства» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

«Документом предусматривается введение в 2018—2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили в пресс-службе.

Эта мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования.