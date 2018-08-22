Представители «Белорусского детского фонда» и районного объединения профсоюзов вручили школьникам подарки

«Соберем детей в школу» – акция, которая уже стала традиционной для организаций Беларуси и, в частности, Кореличского района. Сегодня, 23 августа, четыре семьи получили подарки от Кореличского РО РОО «Белорусский детский фонд» и районного объединения профсоюзов.













– Мы собрали для детей необходимое. Канцелярские товары: ручки, карандаши, фломастеры, стикеры, альбомы тетрадки, – говорит Ольга Викторовна Куляко, председатель Кореличского РО РОО «Белорусский детский фонд». – Из одежды носочки, трусики, маечки.













Акция «Соберем детей в школу» – ежегодная. Поучаствовать в ней может каждый желающий – достаточно купить ребенку что-то нужное к школе и опустить подарок в специально отведенную коробку, которые размещены во многих магазинах.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото автора