Гродненские волонтеры собрали 800 рублей на лечение собаки, выброшенной с 4-го этажа

Эта история началась еще 12 августа, когда возле многоэтажки по переулку Доватора в Гродно прохожие обнаружили сидевшую на асфальте собаку с многочисленными ранами на теле и вызвали специалистов по отлову животных.





О дальнейшем развитии событий рассказывает один из волонтеров пункта временного содержания безнадзорных животных города Гродно Анастасия Пасюта:

— По имеющейся у нас информации, собаку, у которой ветеринары констатировали множество переломов, вывихов и гематом, выбросили из окна 4–го этажа. Впрочем, установить живодера нам с помощью милиции еще предстоит, а пока мы занялись спасением животного. С помощью неравнодушных людей удалось собрать около 800 рублей, которые пошли на обезболивающие уколы, капельницы, анализ крови и иные медицинские процедуры. Поначалу собака, которую мы назвали Грей, вела себя испуганно, а теперь привыкла к людям, даже в знак благодарности лижет волонтерам руки.

Когда животное полностью вылечат, будут искать ему хорошего хозяина с добрым сердцем.

Источник: www.sb.by