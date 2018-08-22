Посмотрите, как украсят Минск ко Дню города

Каждый год оформлением Минска ко Дню города занимается «Минскреклама». Как готовятся на предприятии к 951-летию столицы, узнало агентство « Минск-Новости ».



Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

К празднику столицу украсят 5−6 сентября. На производстве сейчас активно шьют флажки, пилоны, растяжки, печатают плакаты, буклеты и приглашения, собирают и оформляют большие и малые конструкции.

«Будет много синего, красного, оранжевого, желтого, белого»

Первый заместитель директора ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина говорит, что подходы к оформлению города в этом году не изменились.



Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

— По-прежнему особое внимание уделяем местам празднования и массовых гуляний граждан. Это площадка у стелы «Минск — город-герой», у Дворца спорта, пр. Победителей и Независимости, районные площадки. Цветовая гамма насчитывает более 25 оттенков и исходит из расцветки, которая заложена в геральдике столицы. Будет много синего, красного, оранжевого, желтого, белого, что создаст радостное настроение.



Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

На многих элементах декора изображены знаковые места и учреждения, среди которых Ратуша, Минский городской Дворец культуры, Белгосцирк, ТЮЗ, Верхний город и Троицкое предместье. Будут на конструкциях и надписи «Свята горада», «8 верасня — свята горада», «Мінск 951». Девиз праздника — «Сустрэнемся ў Мінску».

Торт возле Ратуши, фотозоны и рыцарский городок

Не обойдется этот день в Минске и без праздничного торта. Его установят возле Ратуши. Декоративную трехъярусную конструкцию украсят фотографиями столицы и тремя свечами с объемными цифрами «9», «5», «1».

Появятся и новые объекты. В их числе фотозоны, конструкции «Я люблю Минск», серия плакатов «Страницы истории любимого города».



Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»

Так, жители и гости столицы смогут сфотографироваться в образах элегантной барышни и импозантного джентльмена на фоне открыток с изображением видов Минска разных эпох. Фотозоны организуют возле железнодорожного вокзала и городского Дворца культуры в Лошице.

Кроме того, к празднику построят рыцарский городок на зеленой зоне в районе пересечения пр. Победителей и Машерова, где 8 и 9 сентября развернется фестиваль «Мінск старажытны». Здесь возведут деревянные башни, ристалище, обустроят кострище, установят трибуны на 1500 мест.



Фото: Елизавета Добрицкая, «Минск-Новости»