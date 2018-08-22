16 августа встречу для читателей провела нотариус Нотариальной конторы Борисовского района Барышевская Вера Александровна.
Очередная консультация состоится 6 сентября в 11.00.
Осуществляется запись на 20.09.2018 года (17.00) по телефону 76-15-70.
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Бесплатная консультация нотариуса
23.08.2018 — Новости Общества | Единство
16 августа встречу для читателей провела нотариус Нотариальной конторы Борисовского района Барышевская Вера Александровна.
Очередная консультация состоится 6 сентября в 11.00.
Осуществляется запись на 20.09.2018 года (17.00) по телефону 76-15-70.
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Продолжаются бесплатные консультации нотариуса в публичном центре правовой информации центральной библиотеки.
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