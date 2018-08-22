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Ходили с проверками, а потом забрали. Семье из Лоева добрые люди помогают вернуть 3-месячного Максима

23.08.2018 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Семья из Лоева добивается возврата своего трехмесячного сына, которого у нее изъяли органы опеки. Родители уверены: с ними поступили несправедливо — ребенка из семьи забирать не следовало. Чиновники отвечают, что действовали в рамках закона.


Эта история началась несколько месяцев назад. Когда 34-летняя Алеся Фоминых забеременела, в дом, где она проживает с мужем Андреем, стали ходить комиссии из исполкома.

— Говорили, что у нас антисанитарные условия, что нужно отремонтировать печь, полы, поклеить обои, что нужно провести воду. Воды у нас действительно нет, мы ее уже много лет носим от соседки, она не против. Но, сказали, раз у вас будет ребенок, вам нужна своя вода.

Алеся не спорит — водопровод в доме не помешал бы. Но денег на проведение коммуникаций у семьи нет. В последнее время супруги жили на одну Алесину зарплату: до декрета женщина работала уборщицей.


Беременность проходила тяжело — Алеся много времени проводила в больнице. Не скрывает: муж в это время пил и, несмотря на предупреждения различных служб, на работу устраиваться не спешил.

— Потом комиссии стали ходить чаще. А я не могла на него повлиять, так как лежала на сохранении, — вздыхает женщина.

10 мая Алеся родила мальчика. Назвали Максимом. Сразу из роддома мама и сын попали в больницу.

— Сначала была желтушка, потом — сильно упал гемоглобин. Когда состояние Максима улучшилось, нас перевели в Лоевскую больницу. Я тогда могла уже приходить домой и прибираться, как и требовали соцслужбы. Муж тоже изменился: пролечился от алкоголизма и устроился на работу в ПМК. А 10 июля нас вызвали нас на комиссию и поставили в известность, что сына заберут.

3 августа в больницу за Максимом пришли из службы опеки.


— Когда его забирали, мне сказали: не волнуйтесь, это на время. Наведете порядок, проведете воду — и мы вам его отдадим. Но порядок к тому времени мы уже навели, а чего они на этой воде зациклились, я не знаю, — пожимает плечами Алеся.


О проблеме стало известно журналистам независимых СМИ. Когда в интернете появились первые статьи на эту тему, семье вызвались помочь неравнодушные люди.

Одни перечисляли Алесе на карточку деньги, другие — помогали игрушками и одеждой. А благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» вызвалась оплатить работы по проведению в дом воды.

— Сегодня-завтра приедут из ЖКХ, обещали, что все сделают, — делится радостью Алеся.

Правда, радость эта со слезами на глазах: в воскресенье стало известно, что Максима из Дома малютки с высокой температурой отправили в больницу. На этот раз у него отит и красное горло.

— Неужели они думают, что ребенку было лучше без мамы? — задает риторический вопрос Алеся. — Это мой первый и желанный ребенок, которого я ждала много лет, а меня сейчас к нему даже не пускают.


В комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома говорят, что в ситуации с изъятым малышом действовали согласно специальному плану защиты.

— Если поступает сигнал о неблагополучии в семье, то информация идет во все службы — в управление по труду, отдел образования, милицию. Затем семью посещают смотровые комиссии. Если выявляются симптомы неблагополучия, мы обязаны отреагировать, — объясняет заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Людмила Журавская.

— Что это за симптомы?

— Их много. Антисанитария, аварийное состояние печного отопления, отсутствие чистого постельного белья, отсутствие воды, — все, что влияет на безопасность жизнедеятельности ребенка. Но в данном случае даже не это стало первопричиной. Андрей выпивал — и очень сильно. Не работал долгое время. Кстати, именно комиссия выступала с ходатайством о том, чтобы он прошел бесплатное лечение от алкоголизма. Да, сейчас он закодировался и уже работает.

— Так если отец не пьет, а в доме наведен порядок, зачем было забирать ребенка?

— Порядок наведен был уже после изъятия ребенка. Поверьте, до того, как прибегнуть к этим мерам, мы не одну беседу провели, родственников подключали, объясняли, но на наши замечания несколько месяцев не реагировали. Думаете, нам этого хотелось?..

— И все-таки, завтра в доме появится вода, там чисто и убрано — мы лично видели, отец ребенка не пьет и работает. Так когда Максима отдадут родителям?

— Специалисты еще раз обследуют жилище. Затем должна собраться комиссия, которая и примет решение. Если вопросов не возникнет, то ребенка вернут в семью в самое ближайшее время.


 
 
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Семья из Лоева добивается возврата своего трехмесячного сына, которого у нее изъяли органы опеки. Родители уверены: с ними поступили несправедливо - ребенка из...
 
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