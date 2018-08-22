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Заставлял стоять на голове и петь песню "Войска ПВО". В Гомеле за дедовщину судят ефрейтора

23.08.2018 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Гомельского района 23 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего, ефрейтора войсковой части № 48694 (ПВО), который незаконно принуждал рядовых отжиматься, приседать, стоять на голове и исполнять при этом песню «Войска ПВО».


Двадцатидвухлетний Павел Красильников обвиняется в «нарушении уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности».

От действий военнослужащего пострадали пять рядовых.

Согласно материалам обвинения, ефрейтор унижал рядовых и издевался над ними. Так, в сентябре 2017 года он незаконно принудил рядовых отжиматься, приседать, стоять на голове и исполнять при этом песню «Войска ПВО».

По показаниям потерпевших, они отжимались по 40−50 раз, кто не мог отжиматься — приседал. У одного из потерпевших при выполнении упражнений пошла кровь из носа, и его отпустили.

На суде солдаты пояснили, что не знают, по какой причине ефрейтор заставил их отжиматься. Один из потерпевших предположил, что отжимания были наказанием за разбитый аквариум, где жили черепашки.

Обвиняемый вину не признает и утверждает, что показания солдат — оговор.

«Во время службы я часто был дежурным по роте, был требователен к солдатам. Если другие могли разрешить солдатам не убираться, к примеру, а отдыхать, то у меня была чистота и порядок. Меня за это недолюбливали рядовые», — предположил ефрейтор.

Судья Раиса Ковалевич спросила у потерпевшего Руслана Коробовича, что он испытывал, когда его заставляли отжиматься: может быть, физическую боль? «Так точно!» — заявил в ответ военнослужащий. При повторном вопросе он уточнил, что «испытывал физическую боль и унижение». Также при допросе в суде потерпевший отмечал, что был физически развит и мог 40 раз отжаться.

«Вы сказали, что нормально отжимались сорок раз? Тогда почему вас это напрягало? Вы же не испытывали физических трудностей?» — спросил у потерпевшего адвокат обвиняемого.

«Ни за что заставили отжиматься», — ответил солдат.

Руководству части военнослужащие не жаловались. Каким образом были раскрыты факты дедовщины, пока в суде не сообщалось.

 
 
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В суде Гомельского района 23 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего, который незаконно принудил рядовых отжиматься, приседать,...
 
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