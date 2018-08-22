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"Не знаете, что за вид?" Минчанин нашел в своей квартире на седьмом этаже тропическую змею

23.08.2018 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанин обнаружил змею в своей квартире на седьмом этаже. Теперь он ломает голову, откуда змея могла взяться в доме в центре города. О необычной находке пользователь TUT.BY сообщил в редакцию и попросил узнать, что это за вид.


Змея, которая неизвестно как попала в квартиру на улице Пулихова. Фото: Владимир Вьюгин

Владимир Вьюгин живет на седьмом этаже восьмиэтажного дома на улице Пулихова.

— Никогда не ожидал встретить у себя в квартире ничего необычного, но вчера вечером случайно обнаружил змею в своей квартире, — сообщил Владимир в редакцию. — Когда я ее увидел, она была мертва. Похоже, ее обнаружил в квартире мой семимесячный чихуахуа, решил поиграться и прикусил её. Не могли бы вы сказать, что это за вид? Если это какой-нибудь местный уж, то, возможно, он попал к нам через открытый балкон, но если это что-то иноземное, то стоит обратиться в участковому, чтобы он нашел любителей экзотики у нас в доме.

TUT.BY показал фотографии змеи ведущему научному сотруднику экологического центра по биоресурсам НАН Беларуси Сергею Дробенкову.

— В Беларуси всего три вида змей, а это точно не уж, не медянка и не гадюка. Это не наш вид, скорее всего тропический. Плохо виден цвет, но это какой-то полоз, на мой взгляд — маисовый. По форме головы видно, что змея не ядовитая. Это совершенно безвредная молодая погибшая особь. По конституции ясно, что она истощена, долго не питалась, — рассказал кандидат биологических наук, доцент Сергей Дробенков.


Фото: Владимир Вьюгин

По мнению ученого, выяснять, у кого из соседей эта змея могла жить, — пустое дело.

— По закону граждане имеют право держать дома террариумных животных, тем более, это не ядовитая змея, вреда другим не приносит.

Сергей Дробенков советует проверить, закрыты ли в квартире выходы в вентиляционные шахты специальными защитными сетками. В большинстве случаев змеи попадают в квартиры именно через вентшахты.

— Если террариумист живет в одной из квартир по стояку, то сетки на вентшахтах предохранят вас от неприятностей. Но думаю, что в эту квартиру змея попала другим способом. А способы могут быть самые фантастические. Например, какая-нибудь птичка где-то нашла тропическую змею, украла ее с чужого балкона, пыталась расчленить, села на другой балкон и уронила. Она не сама приползла, скажем, из парка. Кто-то ее занес. Но вы сообщите мое мнение: бояться нечего, вряд ли когда-нибудь к читателю еще вот так попадет змея.

 
 
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Минчанин обнаружил змею в своей квартире на седьмом этаже. Теперь он ломает голову, откуда змея могла взяться. О необычной находке пользователь TUT.BY сообщил в...
 
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