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В центре Минска из рюкзака на ходу украли 50 тысяч евро

23.08.2018 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Кража произошла 16 августа на проспекте Машерова в Минске. Местный житель вытянул деньги из рюкзака испанца, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщает Следственный комитет.

«Установлено, что 16 августа гость столицы — 43-летний житель Испании с рюкзаком на спине пересекал проспект Машерова по пешеходному переходу. В этот момент сзади к нему приблизился мужчина, который заметил, что рюкзак немного приоткрыт и в нем находятся купюры. Во время движения через дорогу он аккуратно извлек деньги, после чего скрылся. Спустя несколько минут владелец рюкзака обнаружил, что у него были похищены 50 тысяч евро», — сообщает ведомство.

Личность подозреваемого установили — это 34-летний минчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения.

Во время осмотра по месту жительства минчанина в тайнике обнаружили похищенные деньги. 200 долларов минчанин успел потратить.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205 (Кража, совершенная в особо крупном размере) УК. Он заключен под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Кража произошла 16 августа на проспекте Машерова в Минске. Местный житель вытянул деньги из рюкзака испанца, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
 
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