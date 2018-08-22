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«Умер? Слава Богу, что не опоздал». Как при Андропове ловили прогульщиков

23.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Статья из газеты: «Аргументы и факты» в Беларуси № 34 21/08/2018

35 лет назад, 7 августа 1983 года, было опубликовано Постановление ЦК КПСС, СовМина СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда».

«Умер? Слава Богу, что не опоздал». Как при Андропове ловили прогульщиков

На Барнаульском станкостроительном заводе в местной стенгазете клеймили нарушителей дисциплины, кстати, как и на любом другом заводе в СССР. 1983 г. © / Фото Виктора САДЧИКОВА/ТАСС / Фото из открытых источников
 
Назначение Юрия Андропова Генеральным секретарём ЦК КПСС народ воспринял с надеждой на улучшение в экономической жизни страны. Андропов, полтора десятка лет возглавлявший КГБ, знал истинное положение дел в Союзе. И хотя период его правления был коротким (всего 1 год 3 месяца), он всем запомнился стремлением ужесточить трудовую дисциплину и изжить коррупцию.

«Умер? Слава Богу, что не опоздал». Как при Андропове ловили прогульщиков«Почему не на работе?» Как Советский Союз боролся за трудовую дисциплину

Отпуск на овощебазе

Сразу после публикации постановления на предприятиях и в учреждениях появились плакаты «Всё рабочее время — работе!», но этим, против всенародного ожидания, дело не ограничилось. Начались настоящие облавы на недисциплинированных советских граждан. Милиционеры и дружинники могли в дневное время подойти к любому человеку на улице и поинтересоваться, почему он не на работе. Если у гражданина не было документов, ему предлагали проследовать в отделение милиции для установления личности. Но главным во время таких проверок было наличие у человека справки или иного документа, подтверждающего его право на отдых в данный момент. В случае отсутствия таковых гражданин попадал в списки нарушителей, которые направлялись руководству предприятий, где они работали.

Дневной сеанс в кинотеатре могли прервать и проверить, почему граждане находятся в зале, а не на рабочих местах. Улицы Москвы, Ленинграда и других крупных городов, где всегда было много приезжих, заметно опустели. Винные отделы магазинов, в некоторые из которых прежде и заходить-то было опасно, стали похожи на отделы диетпитания. В Москве в облавы попадали незадачливые командированные и отпускники, если они рисковали прогуливаться по столице без соответствующих документов. Милиция живенько формировала из таких гостей столицы бригады и направляла их на работу на овощебазу или на подсобные работы на ЗИЛ, где постоянно ощущался дефицит рабочей силы. Появился даже «план» по разоблачению прогульщиков и нарушителей трудовой социалистической дисциплины. Видимо, для выполнения этого плана ретивые правоохранители вытаскивали за уши с утренних киносеансов даже младшеклассников и отводили их к директору школы.

Подобные рейды стали уст­раивать в ресторанах, кафе, ателье, магазинах, парикмахерских и даже в банях. Притом что учреждения культуры и предприятия сферы обслуживания режим работы изменить не спешили и попасть туда по большей части можно было только уйдя с работы. Тем не менее руководителям разрешили уменьшать отпуска «своим» прогульщикам и пьяницам на число пропущенных ими рабочих дней, их также разрешили переводить на низкооплачиваемую работу сроком до трёх месяцев без права увольняться в этот период. Трёхчасовое отсутствие на работе без уважительной причины приравнивали к прогулу, за это даже могли уволить. 

Один из анекдотов того времени: «Директор предприятия звонит домой сотруднику, не явившемуся на работу, и спрашивает подошедшую к телефону его жену: «Что случилось? Почему вашего мужа нет на работе?» — «Он умер», — рыдая, отвечает жена. «Ну слава богу, а то я подумал,что опаздывает», — сказал директор».

«Умер? Слава Богу, что не опоздал». Как при Андропове ловили прогульщиков
Прогулял — пойдёшь под суд… товарищеский. Живём же не при Сталине. 1983 г. Фото: Фото из открытых источников

 

При Сталине сажали

Старики ещё помнили указ Президиума Верховного Совета СССР 1940 года о переходе на 8-часовой рабочий день и запрещении самовольного ухода с работы. Тогда дисциплину наводили и того круче. Увеличивалась продолжительность рабочего дня на всех предприятиях и в учреждениях, было запрещено самовольное увольнение рабочих и служащих и их переход с одного предприятия на другое. Рабочие и служащие, самовольно ушедшие с предприятий или из учреждений, по приговору суда получали срок от 2 до 6 месяцев. Прогул карался исправительными работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием 25% заработка. Покрывающие прогульщиков директора предприятий и руководители учреждений сами привлекались к судебной ответственности. 7 августа 1940 года этот указ утвердили как закон СССР. 

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Случайно или нет, но «андроповское» постановление народ увидел также 7 августа. Особенно страдали от облав образца 1983 года работающие женщины, которым нужно было покупать продукты для всей семьи, а сделать это можно было только в рабочее время, так как к вечеру многие магазины закрывались, а полки работавших оказывались удручающе пустыми.

«Подушка безопасности»

Конечно же, самое главное было не опаздывать на работу, а там добрый начальник мог и отпустить по личным делам. Неслучайно гулял и такой анекдот на эту тему: «Утром по улице бежит растрёпанная, но симпатичная девушка. В руках у неё бюстгальтер и трусики. Идущие навстречу женщины наперебой спрашивают: «Где дают? Где дают?» — «Ой, — досадливо отмахивается та на бегу, — да это я дала, только одеться не успела — на работу опаздываю».

Чтобы избежать неприятностей, советские труженики находили множество способов. 

Некоторые прогульщики прикидывались во время уличных проверок немыми или плохо слышащими. И если удавалось до конца выдержать роль, то проверяющие оставляли их в покое, предпочитая с такими не связываться. Рассказывали о способе, с помощью которого одна женщина в рабочее время без проблем решала все свои продовольст­венно-хозяйственные проблемы. Она ловко пристраивала под платье большую подушку, становясь «временно беременной» и отправляясь в таком виде по магазинам. Эта своеобразная «подушка безопасности» надёжно защищала её от любых проверок на улице.

Олег Герчиков

 
 
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  Статья из газеты: «Аргументы и факты» в Беларуси № 34 21/08/2018 35 лет назад, 7 августа 1983 года, было опубликовано Постановление ЦК КПСС, СовМина СССР и ВЦСПС «Об...
 
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