«Умер? Слава Богу, что не опоздал». Как при Андропове ловили прогульщиков

Отпуск на овощебазе

Сразу после публикации постановления на предприятиях и в учреждениях появились плакаты «Всё рабочее время — работе!», но этим, против всенародного ожидания, дело не ограничилось. Начались настоящие облавы на недисциплинированных советских граждан. Милиционеры и дружинники могли в дневное время подойти к любому человеку на улице и поинтересоваться, почему он не на работе. Если у гражданина не было документов, ему предлагали проследовать в отделение милиции для установления личности. Но главным во время таких проверок было наличие у человека справки или иного документа, подтверждающего его право на отдых в данный момент. В случае отсутствия таковых гражданин попадал в списки нарушителей, которые направлялись руководству предприятий, где они работали.

Дневной сеанс в кинотеатре могли прервать и проверить, почему граждане находятся в зале, а не на рабочих местах. Улицы Москвы, Ленинграда и других крупных городов, где всегда было много приезжих, заметно опустели. Винные отделы магазинов, в некоторые из которых прежде и заходить-то было опасно, стали похожи на отделы диетпитания. В Москве в облавы попадали незадачливые командированные и отпускники, если они рисковали прогуливаться по столице без соответствующих документов. Милиция живенько формировала из таких гостей столицы бригады и направляла их на работу на овощебазу или на подсобные работы на ЗИЛ, где постоянно ощущался дефицит рабочей силы. Появился даже «план» по разоблачению прогульщиков и нарушителей трудовой социалистической дисциплины. Видимо, для выполнения этого плана ретивые правоохранители вытаскивали за уши с утренних киносеансов даже младшеклассников и отводили их к директору школы.

Подобные рейды стали уст­раивать в ресторанах, кафе, ателье, магазинах, парикмахерских и даже в банях. Притом что учреждения культуры и предприятия сферы обслуживания режим работы изменить не спешили и попасть туда по большей части можно было только уйдя с работы. Тем не менее руководителям разрешили уменьшать отпуска «своим» прогульщикам и пьяницам на число пропущенных ими рабочих дней, их также разрешили переводить на низкооплачиваемую работу сроком до трёх месяцев без права увольняться в этот период. Трёхчасовое отсутствие на работе без уважительной причины приравнивали к прогулу, за это даже могли уволить.

Один из анекдотов того времени: «Директор предприятия звонит домой сотруднику, не явившемуся на работу, и спрашивает подошедшую к телефону его жену: «Что случилось? Почему вашего мужа нет на работе?» — «Он умер», — рыдая, отвечает жена. «Ну слава богу, а то я подумал,что опаздывает», — сказал директор».



Прогулял — пойдёшь под суд… товарищеский. Живём же не при Сталине. 1983 г. Фото: Фото из открытых источников

При Сталине сажали

Старики ещё помнили указ Президиума Верховного Совета СССР 1940 года о переходе на 8-часовой рабочий день и запрещении самовольного ухода с работы. Тогда дисциплину наводили и того круче. Увеличивалась продолжительность рабочего дня на всех предприятиях и в учреждениях, было запрещено самовольное увольнение рабочих и служащих и их переход с одного предприятия на другое. Рабочие и служащие, самовольно ушедшие с предприятий или из учреждений, по приговору суда получали срок от 2 до 6 месяцев. Прогул карался исправительными работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием 25% заработка. Покрывающие прогульщиков директора предприятий и руководители учреждений сами привлекались к судебной ответственности. 7 августа 1940 года этот указ утвердили как закон СССР.

Случайно или нет, но «андроповское» постановление народ увидел также 7 августа. Особенно страдали от облав образца 1983 года работающие женщины, которым нужно было покупать продукты для всей семьи, а сделать это можно было только в рабочее время, так как к вечеру многие магазины закрывались, а полки работавших оказывались удручающе пустыми.

«Подушка безопасности»

Конечно же, самое главное было не опаздывать на работу, а там добрый начальник мог и отпустить по личным делам. Неслучайно гулял и такой анекдот на эту тему: «Утром по улице бежит растрёпанная, но симпатичная девушка. В руках у неё бюстгальтер и трусики. Идущие навстречу женщины наперебой спрашивают: «Где дают? Где дают?» — «Ой, — досадливо отмахивается та на бегу, — да это я дала, только одеться не успела — на работу опаздываю».

Чтобы избежать неприятностей, советские труженики находили множество способов.

Некоторые прогульщики прикидывались во время уличных проверок немыми или плохо слышащими. И если удавалось до конца выдержать роль, то проверяющие оставляли их в покое, предпочитая с такими не связываться. Рассказывали о способе, с помощью которого одна женщина в рабочее время без проблем решала все свои продовольст­венно-хозяйственные проблемы. Она ловко пристраивала под платье большую подушку, становясь «временно беременной» и отправляясь в таком виде по магазинам. Эта своеобразная «подушка безопасности» надёжно защищала её от любых проверок на улице.

Олег Герчиков