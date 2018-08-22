За одной булкой хлеба, как известно, стоит труд десятков людей. И если задача аграриев – вырастить и убрать зерно, комбинатов хлебопродуктов – его переработать, то хлебоприемных пунктов – принять и сохранить зерновые культуры.





В день нашего визита на Буда-Кошелевском хлебоприемном пункте царило затишье: машин у проходной не было. Но, по словам работников унитарного предприятия, скоро всё изменится. Аграриям ведь необходимо просушить зерно, прежде чем отгрузить его по госзаказу. О том, как меняется темп работы, лучше всего говорят цифры. Сейчас на ХПП приезжает порядка 10 машин, в горячую пору в два раза больше. Склады заполнены на 30% от максимальных производственных мощностей, в пик приемки – около 70%.

В нынешнем году Буда-Кошелевский хлебоприемный пункт планирует наращивать объемы хранящегося зерна. На сегодняшний день договор с унитарным предприятием уже заключили Новобелицкий, Речицкий, Гомельский и Минский комбинаты хлебопродуктов, а также коммерческие филиалы, что позволит хранить урожай не только буда-кошелевских аграриев, но и добрушских, кормянских, гомельских, рогачевских и чечерских. В пользу предприятия играет удобное географическое расположение, позволяющее использовать для поставки и отгрузки сырья автомобильный и железнодорожный транспорт.

Сегодня на ХПП работают 28 человек. Среди них как потенциальная молодежь, так и люди, проверенные временем. Например, Татьяна Лисейчикова устроилась в унитарное предприятие 35 лет назад техником-лаборантом и выросла до начальника лаборатории. К слову, сейчас она руководит и профсоюзным комитетом предприятия.

– Когда начинала работать, линейка машин у ХПП растягивалась до железнодорожного моста. Сегодня такого уже нет, ведь прогресс не стоит на месте. Раньше грузоподъемность машины была около 5 тонн, сейчас в отдельных случаях более 40. Мощности ХПП в принципе не изменились, а вот очереди исчезли, – вспоминает женщина.

Татьяна Федоровна отслеживает качественные показатели зерна при приемке, хранении и отгрузке. В годы хорошего урожая зерно может храниться более года.

– Мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы своевременно принять зерно и качественно его сохранить, – говорит Татьяна Лисейчикова.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.