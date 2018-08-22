Уборочная на контроле

В районе проходят контрольные проверки в аграрно-промышленном комплексе.





Проверки проводятся с 29 июня во всех объектах АПК согласно поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Их задача — не только выявить нарушения, но и устранить их в кратчайшие сроки.

В ходе мониторинга особое внимание уделяется вопросам обеспечении сохранности государственной собственности, эффективного использования материально-технической базы хозяйств (техники, сельхозобъектов), соблюдения трудовой и технологической дисциплины, готовности хозяйств к проведению уборочной кампании.

Как показывает мониторинг, в целом сельхозпредприятия обеспечивают уборочную кампанию на должном уровне. Вместе с тем был выявлен ряд недостатков, на которые указано руководителям. Их предстоит исправить в кратчайшие сроки. Контрольные проверки продлятся до начала сентября.