"Нормально воспитывать детей будет нельзя". Концепцию закона о домашнем насилии просят пересмотреть

Общественные организации, которые называют себя «просемейными силами страны», выступили против предложений Министерства внутренних дел. Они считают, семьи в силах разобраться в своих проблемах без вмешательства государства. В концепции закона МВД о домашнем насилии, по их мнению, «патриархальный уклад семьи расценивается как криминал», поэтому они начали сбор подписей под обращением к президенту.



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Закон о домашнем насилии, который запретит бить детей , могут принять уже в 2019 году. Уже не первый год МВД говорит о необходимости нового закона «О предупреждении насилия в семье». Документ четко определит, кого можно считать агрессором, как его наказывать, как работать с жертвой.

Оказалось, что с предложениями МВД согласны не все. Против выступили Координационный Совет общественных просемейных сил Беларуси, в который входят ОБО «Спасение младенцев», ГБОО «Центр поддержки семьи и материнства «Мамалето», СПУ «Отцовство», МБОО «Город без наркотиков», БФ «Открытые сердца», СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», представители Объединенной Церкви ХВЕ в Беларуси, представители церкви ЕХБ и других организаций. Но не просто выступили против, а стали собирать подписи под обращением к президенту.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Обращаемся к Вам и надеемся, что многие предложения и замечания к вышеуказанной концепции будут всё же учтены и концепция претерпит изменения. Сейчас, после изучения концепции на указанном форуме и после публикаций в СМИ, становится очевидным опасный подход инициаторов закона к структуре семьи, её сложным внутренним процессам, к проблеме насилия в семье. Жизнь домочадцев при этом превращается в ад. При этом необходимо отметить, что, во-первых, мер, которые МВД может применить к таким преступникам, уже достаточно. Что, например, в своих интервью отмечают работники судебной системы и другие специалисты», — говорится в обращении, опубликованном на сайте katolik.life .

Авторы этого документа отмечают: семья сама может решить свои проблемы, без вмешательства государства. Кроме того, в концепции «огромный дисбаланс между правами и обязанностями мужчины (обидчика) и женщины (жертвы), фактически, у обидчика нет никаких прав. Они есть только у жертвы». А это нарушает ст. 22 Конституции РБ, в которой указано — все перед законом равны. Отдельным пунктом прописаны «признаки опасности закона». Общественные организации указывают, что «патриархальный уклад семьи расценивается как источник насилия (криминала) и будет официально осуждаться». Также в концепции не прописано такое понятие как наказание детей. МВД еще ранее заявляло, что детей бить нельзя и это нужно закрепить на законодательном уровне.

— Создаются условия для свободного нарушения божией заповеди — «чти отца твоего и матерь твою…» Права детей ставятся вровень (а то и выше) прав родителей. Дети смогут требовать на карманные расходы, угрожать своим родителям… В случае чего — дети будут изыматься из семьи, будет накладываться штраф. Наступит время жесткого контроля и давления на семью. (…) Нормально воспитывать детей будет нельзя. За любое неласковое отношение с детьми можно будет попасть под суд, — заявляют авторы обращения к президенту.

Сколько человек подписались под этими словами, пока неизвестно.