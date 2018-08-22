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В Березовском районе помощь к новому учебному году будет оказана 1667 детям из 846 многодетных семей

23.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Ежегодно в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь.

В рамках мероприятий по социальной поддержке семьи и детства Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. №200 семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) выплачивается единовременная материальная помощь к учебному году в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2018 года. Размер материальной помощи определяется исходя из возможностей местных бюджетов, принимается решением органа местного управления и самоуправления.

Единовременную материальную помощь к 2018/2019 учебному году в республике планируется оказать более 18,9 тыс. многодетным семьям (более 39 тыс. детей). На эти цели в местных бюджетах предусмотрено выделение более 1,4 млн. руб.

По состоянию на 10 августа 2018 года единовременную материальную помощь к учебному году получили 15,4 тыс. многодетных семей на 31,5 тыс. детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования. Сумма выплат составила 1,1 млн. рублей.  

Как рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Березовского райисполкома Л.В. Эсанова, в нынешнем году на эти цели в районе выделено 82053 рубля. Решением Березовского районного Совета депутатов на одного ребенка выделяется по 48 рублей. Всего помощь будет оказана 1667 детям из 846 многодетных семей. По состоянию на 15 августа эти выплаты уже получили 774 семьи, а всего 1452 ребенка. Работа по оказанию денежной помощи продолжается.   

Также семьям, воспитывающим детей, помощь к школе оказывается в соответствии с коллективными договорами предприятий и организаций. Большую заботу о детях школьного возраста в преддверии нового учебного года проявляют профсоюзы и другие общественные организации.

 
 
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Ежегодно в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь.
 
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