ИМНС информирует: о налоговом консультировании

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. №338 «О налоговом консультировании» (далее – Указ) деятельность по налоговому консультированию юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей может осуществляться:

- гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства, получившими квалификационный аттестат налогового консультанта в порядке, установленном Указом, являющимися членами Палаты налоговых консультантов и зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя;

- коммерческой организацией, в штате которой состоит работник, являющийся налоговым консультантом, при условии, что данная организация является основным местом его работы.

Согласно пункту 2 Положения о налоговом консультировании, утвержденного Указом, налоговое консультирование включает:

- консультирование по вопросам налогообложения, подготовку рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, включая определение оптимальных решений;

- оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе жалоб;

- представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях на основании договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию.

Деятельность по налоговому консультированию осуществляется в порядке и на условиях, определенных Указом. Подпунктом 1.6 пункта 1 Указа №338 установлено, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но не являющиеся налоговыми консультантами, а также коммерческие организации, в штате которых не состоит работник, являющийся налоговым консультантом, осуществляющие на день вступления в силу настоящего подпункта деятельность по налоговому консультированию, вправе осуществлять такую деятельность по 31 декабря 2018 г., то есть после указанной даты осуществление деятельности без квалификационного аттестата налогового консультанта незаконно.

Подробная информация в отношении деятельности по налоговому консультированию, а также порядку получения квалификационного аттестата налогового консультанта размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by в разделе «Налоговые консультанты».

Фото: www.kirovsk.by