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К 890-летию Гродно в городе появятся две световые инсталляции, посвященные Магдебургскому праву
23.08.2018 17:12 — Новости Общества | Tut.by
В этом году Гродно исполняется 890 лет. К этой дате предприятие «Горсвет» представит две световые инсталляции. Они будут связаны с историей Гродно и получением им Магдебургского права,
Новые инсталляции будут установлены в середине сентября в центре города — возле Гродненского драматического театра и на площади Советской. Правда, они будут мобильными и со временем место прописки могут сменить.
— У нас был уже опыт подарка городу. В прошлом году
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В этом году Гродно исполняется 890 лет. К этой дате предприятие "Горсвет" представит две световые инсталляции. Они будут связаны с историей Гродно и получением им...
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