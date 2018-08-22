К 890-летию Гродно в городе появятся две световые инсталляции, посвященные Магдебургскому праву

В этом году Гродно исполняется 890 лет. К этой дате предприятие «Горсвет» представит две световые инсталляции. Они будут связаны с историей Гродно и получением им Магдебургского права, сообщает телеканал «Гродно Плюс».





Новые инсталляции будут установлены в середине сентября в центре города — возле Гродненского драматического театра и на площади Советской. Правда, они будут мобильными и со временем место прописки могут сменить.

— У нас был уже опыт подарка городу. В прошлом году появилась инсталляция «Я люблю Гродно».Она пользуется популярностью, поэтому в этом году мы хотим продолжить эту традицию, — рассказал дизайнер предприятия «Горсвет» Азамат Дашкин.