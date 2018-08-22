К 5 годам колонии усиленного режима приговорили бывшего ведущего инженера по транспорту предприятия «Молочные горки», сообщается на сайте Верховного суда. Мужчину признали виновным во взяточничестве.

Топ-менеджер заключал договоры на перевозку с фирмами в обмен на вознаграждение. По предварительной версии следствия, «откат» равнялся 5% от суммы договора. В материалах дела фигурировало более 7 тыс. рублей. В суде же были доказаны 2 эпизода получения взяток на общую сумму 200 рублей.

Бывшего ведущего инженера признали виновным в получении взятки повторно (ч. 2 ст. 430 УК РБ) и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий по управлению деятельностью, переданной на аутсорсинг, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.