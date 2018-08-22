|
Экс-инженера "Молочных горок" признали виновным во взяточничестве
23.08.2018 17:10 — Новости Общества | Tut.by
К 5 годам колонии усиленного режима приговорили бывшего ведущего инженера по транспорту предприятия «Молочные горки»,
Топ-менеджер заключал договоры на перевозку с фирмами в обмен на вознаграждение. По предварительной версии следствия, «откат» равнялся 5% от суммы договора. В материалах дела фигурировало более 7 тыс. рублей. В суде же были доказаны 2 эпизода получения взяток на общую сумму 200 рублей.
Бывшего ведущего инженера признали виновным в получении взятки повторно (ч. 2 ст. 430 УК РБ) и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий по управлению деятельностью, переданной на аутсорсинг, на срок 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-менеджер заключал договоры с определенными фирмами за вознаграждение. В суде доказали 2 факта получения взяток на общую сумму 200 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)