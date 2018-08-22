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Комитет ООН по правам человека установил нарушения права на жизнь казненного гомельчанина Грунова и бесчеловечное отношение к его матери
23.08.2018 16:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 августа. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) установил нарушение права на жизнь приговоренного судом к смертной казни жителя Гомеля Александра Грунова, сообщает правозащитный сайт
По словам гомельского правозащитника Леонида Судаленко, который представлял семью Груновых на международном уровне, решение КПЧ, датированное 23 августа, он получил сегодня утром по электронной почте.
Как отмечает комитет, в отношении Грунова не соблюдался принцип презумпции невиновности: в суде он находился в наручниках, во время судебного процесса содержался в клетке.
На этапе досудебного расследования Грунову не предоставили эффективную и постоянную помощь адвоката. Первоначальный допрос, в ходе которого он признался в совершении предполагаемого преступления, проводился без адвоката. Адвокат, предоставленный государством, никогда не посещал обвиняемого в предварительном заключении (это утверждение не было опровергнуто белорусскими властями), что является нарушением прав Грунова.
Комитет обнаружил множественные нарушения права Грунова на жизнь.
В документе отмечается, что белорусские власти отказались сообщить матери казненного Ольге Груновой о времени его казни и месте захоронения. Семье не выдали тело для захоронения. Это можно расценивать как бесчеловечное обращение с матерью казненного и нарушение статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, констатирует КПЧ.
Кроме того, отмечается в документе, власти Беларуси не отреагировали на просьбу КПЧ не приводить в исполнение смертный приговор, пока жалоба Грунова находилась на рассмотрении в ООН. Таким образом, белорусские власти нарушили свои обязательства по статье 1 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (признание государством компетенции комитета на рассмотрение жалоб граждан Беларуси).
Комитет обязал белорусское правительство сообщить матери Грунова о точном времени его казни и месте захоронения. Ольге Груновой также должна быть предоставлена компенсация за нарушения прав ее сына и моральные страдания, которые она перенесла в результате несправедливого судебного разбирательства и исполнения приговора.
Как отмечается в документе, Беларусь обязана принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Для этого ей нужно пересмотреть национальное законодательство о смертной казни.
26-летний Александр Грунов был признан виновным в жестоком убийстве гомельской студентки Натальи Емельянчиковой. По данным следствия, убийство он совершил спустя год после отбытия наказания за жестокое избиение сожителя матери, в результате которого тот скончался. Первый смертный приговор Грунову Гомельский областной суд вынес в июне 2013 года, но спустя четыре месяца Верховный суд отменил его и направил дело на новое разбирательство в суд первой инстанции. В декабре 2013-го Гомельский областной суд повторно вынес Грунову смертный приговор, и Верховный суд оставил его без изменения.
В октябре 2014 года Грунов был расстрелян. В феврале 2015-го Ольга Грунова обратилась в КПЧ ООН с просьбой признать факты нарушения белорусским государством прав человека, а именно статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. Мать казненного также просила комитет ООН еще раз призвать белорусские власти отменить смертную казнь и изменить национальное законодательство.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Комитет ООН по правам человека установил нарушения права на жизнь казненного гомельчанина Грунова и бесчеловечное отношение к его матери
Минск, 23 августа. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) установил нарушение права на жизнь приговоренного судом к смертной казни жителя Гомеля Александра Грунова,...
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