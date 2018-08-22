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Умер основатель БелаПАН Алесь Липай
23.08.2018 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Умер руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай. Об этом TUT.BY сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.
Ему было 52 года. В последнее время Липай болел, он находился в больнице, сообщили его коллеги.
Похороны состоятся 26 августа в Руденске.
Алесь Липай — основатель и владелец агентства БелаПАН. Закончил журфак БГУ. В 1988 году стал первым корреспондентом Радио Свобода в Беларуси, несколько лет работал в газете «Знамя юности».
В 1991 году организовал первое в Беларуси независимое информационное агентство. Кроме того, в 1996—1998 годах был вице-президентом Белорусской ассоциации журналистов. Алесь Липай также известен как автор стихов, издал два сборника поэзии.
В 2004 году БелаПАН был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», а в 2006-м агентство и его интернет-издание Naviny.by получили премию «Премию Рунета» среди сайтов вне доменной зоны RU.
Алесь Липай известен и как поэт. Вышло два сборника его стихов: «Пад снегам вякоў» (2000) и «Рэшта» (2007).
Редакция TUT.BY выражает соболезнования родным, близким и коллегам Алеся Липая.
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Умер руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай.
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