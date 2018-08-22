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Более 300 гродненцев уже пробежали в помощь больным детям. Помочь бегом можно до 26 августа

23.08.2018 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно прошел большой благотворительный забег в рамках акции «Бегущие города» проекта #velcombegom. Всего в нем приняло участие более 300 бегунов, среди которых были и профессионалы, и любители. Разминку перед стартом провел олимпийский призер и многократный чемпион мира Иван Тихон.


Акция «Бегущие города» — это новый этап благотворительного проекта #velcombegom. За каждый километр, который пробегут участники, будут перечислять деньги на счет той или иной организации.

Например, в Гродно по итогам акции помощь будет оказана областному центру медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля


Благотворительный забег — это всего лишь часть большой акции. Она продлится на Гродненщине до 26 августа. Для того, чтобы внести свой вклад в помощь детям, необходимо выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а затем — делать публикации в социальных сетях с указанием результата и хештегами #velcombegom #grodno. Бежать могут все желающие из любой точки мира, вне зависимости от места проживания.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно состоялся большой благотворительный забег в рамках акции "Бегущие города" проекта #velcombegom.
 
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