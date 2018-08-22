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"Позвонил и сказал уходить". В Гомеле в суде по делу экс-начальника налоговой допросили его подчиненных

23.08.2018 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В четверг суд Железнодорожного района Гомеля начал допрос свидетелей по делу бывшего начальника налоговой инспекции Советского района города Константина Трацевского, который обвиняется в превышении служебных полномочий и во взяточничестве.


На сегодняшнем судебном заседании допросили двух свидетелей — бывших подчиненных обвиняемого. После задержания руководителя они в налоговой инспекции уже не работают.

Первым давал показания экс-начальник отдела оперативно-рейдовой работы Александр Потоцкий. К нему у суда были вопросы по нескольким эпизодам деятельности отдела.

Так, в начале марта 2017 года начальник управления контроля за организациями инициировал проверку в одном из павильонов торгового центра «Пятерочка». Туда были направлены сотрудники ИМНС, однако довести проверочные мероприятия до конца им не удалось.

— Позвонил Константин Константинович и спросил, наши ли сотрудники находятся на проверке. Я сказал — да. Говорит, пусть уходят. Я позвонил и сказал, что начальник просит уходить, — рассказал Потоцкий.

— Что именно я вам говорил, дословно? — спросил у него Трацевский.

— Я не помню, но смысл передал.

— Возможно, человек, который вам это говорил, вкладывал другой смысл в это? — уточнил обвиняемый.

Следующий эпизод датируется июлем 2017 года. Сотрудники отдела оперативно-рейдовой работы получили информацию о том, что в Гомеле нелегально работает пиццерия. Созвонились, сделали контрольную закупку. Курьер не выдал чек. Потоцкий с коллегой стали оформлять нарушение. Через 10 минут подъехал мужчина — как позже выяснилось, владелец пиццерии. В нем Потоцкий узнал хорошего знакомого своего руководителя.

— Он сказал, что это его пиццерия, — и я пошел звонить Константину Константиновичу. Тот сказал, что по пиццерии не нелегалы, а фирма его знакомого.

— В связи с чем вы пошли звонить Трацевскому? — задал вопрос свидетелю адвокат обвиняемого.

— Ну я знал, что это его знакомый, доложить информацию, что это не нелегалы.

— А было ли до этого, что Трацевский просил вас, если будут какие-либо материалы в отношении этого его знакомого, чтобы вы ему докладывали или не оформляли какие-то нарушения?

— Я не помню.

К слову, на многие вопросы суда, касающиеся обстоятельств дела, свидетель отвечал именно так. Между тем, отметил прокурор, на предварительном следствии свидетель давал пояснения шесть раз.

Еще один озвученный в суде эпизод происходил в павильоне ТЦ «Мандарин». В ИМНС поступило анонимное обращение, что в торговом объекте имеются нарушения — не выдаются чеки, товары без документов, производятся незаконные валютные операции. Потоцкий с коллегой отрабатывал обращение — снова через контрольную закупку.

— Купили сумочку, продавец пробила чек. Посмотрели дальше — нарушений с валютой выявлено также не было. Тогда мы сообщили продавцу, кто мы, что отрабатываем обращение. Она стала звонить хозяйке торговой точки. Через несколько минут мне позвонил начальник, сказал, что хозяйка точки, где мы сейчас находимся, — его невеста, и попросил не пугать девушку.

— А он сказал вам, чтобы вы ничего не делали и не смотрели? — уточняет защита обвиняемого.

— Ну мы так поняли.

— Что было потом?

— Мы ушли.

— Когда я вам звонил и просил, чтобы не пугали, что вы мне ответили, помните? — спрашивает Трацевский у Потоцкого.

— Я ответил, что все нормально, что визуально все нормально там.

Напомним, 42-летний Константин Трацевский был задержан в марте этого года. Следствием установлено, что по устным указаниям начальника налоговой его подчиненные, несмотря на выявленные в ходе проверок в некоторых объектах торговли нарушения, прекращали дальнейшие проверочные действия. Таким образом виновные лица избегали административной ответственности.

Гособвинение считает, что своими действиями Трацевский «превысил предоставленные ему как должностному лицу полномочия и возложенные на него обязанности, дискредитировал представляемый им орган государственного управления и создал представление о его коррумпированности, подорвал авторитет органов власти и государственного управления, чем причинил существенный вред государственным общественным интересам».

 
Теги: Гомель
 
 
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"Позвонил Константин Константинович и спросил, наши ли сотрудники находятся на проверке. Я сказал - да. Говорит, пусть уходят".
 
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