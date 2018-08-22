Где в Минске чаще всего кусают клещи

Эпидемиологи Минска рассказали, где в городе чаще всего минчан кусали клещи. Энтомологическую ситуацию описывают на сайте столичной санитарно-эпидемиологической службы .

В санэпидемслужбе поясняют, что клещей в столице находят в шести местах. Наибольшее количество укусов клещей было зарегистрировано на прилегающей территории Цнянского и Заславского водохранилищ, Степянского лесного массива.



Карта: minsksanepid.by

Через укус клеща могут передаваться возбудители «клещевых инфекций». В основном в Минске регистрируют болезнь Лайма. Случаи выявления клещевого энцефалита единичны.

Так, по результатам работы за семь месяцев 2018 года эпидемиологи отмечают рост обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. Их стало на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Треть пострадавших — дети.

Эпидемиологи обращают внимание, что по результатам лабораторных исследований у 5,3% обнаруженных клещей выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза.

В 2017—2018 годах в 97% случаев заболевание Лайм-боррелиозом установлено у лиц, проигнорировавших химиопрофилактику после укуса клеща.

После укуса клеща необходимо обратиться к врачу (инфекционисту, терапевту, педиатру, хирургу) для назначения экстренной химиопрофилактики (антибиотикопрофилактики). Важно помнить, что максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, если экстренная профилактика начата в первые 72 часа.