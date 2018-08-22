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Умер основатель БелаПАН Алесь Липай
23.08.2018 18:13 — Новости Общества | БелТА
Алесь Липай. Фото из архива
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер основатель и руководитель информационной компании "БелаПАН" Алесь Липай. Это БЕЛТА подтвердили его коллеги.
Алесь Липай скончался 23 августа в Минске. Ему было 52 года.
Похороны состоятся 26 августа, в воскресенье, в Руденске (Пуховичский район Минской области).-0-
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер основатель и руководитель информационной компании "БелаПАН" Алесь Липай. Это БЕЛТА подтвердили его коллеги. Алесь Липай...
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