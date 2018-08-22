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Белорусы, которые с детьми застряли на отдыхе в Болгарии, вернулись в домой

23.08.2018 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
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На прошлой неделе у восьми туристов, которые купили путевки в компании «Два солнца», возникли проблемы. Причина: фирма не оплатила отель. Людям пришлось на пять дней задержаться на отдыхе. В среду, 22 августа, они вернулись в Беларусь.

Напомним, 17 августа в редакцию обратился Денис Еременок. Он рассказал, что его родные и друзья 3 августа улетели по путевкам в Болгарию. Через 14 дней, когда пришло время возвращаться и туристы с чемоданами спустились на ресепшн, администратор гостиницы сообщил: ваши номера не оплачены, попросил денег и вызвал полицию. В минском офисе турфирмы родных отдыхающих предупредили: всем занимался директор. А он не выходит на связь.

— Директор на связь так и не вышел, — рассказывает Денис. — Сотрудники турфирмы из личных сбережений полностью погасили долг перед гостиницей, сами нашли и купили родным обратные билеты. Билеты были только на среду, поэтому проживание за пять дополнительных дней также оплатили они. Хочется сказать большое спасибо за то, что они не оставили моих родных в сложной ситуации.

В среду вечером туристы вернулись в Беларусь. Сейчас они собираются в суд.

— Возможно, не только мои близкие пострадали из-за директора компании «Два солнца», — предполагает Денис. — Если такие люди есть, очень хочется с ними связаться.

Оставить письмо для Дениса можно по адресу panteleeva@tutby.com.

 
 
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На прошлой неделе у восьми туристов, которые купили путевки в компании "Два солнца", возникли проблемы. Причина - фирма не оплатила отель. Людям пришлось на пять дней...
 
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