Сказание об озере Выгода

Озеро Выгода, или Мыслочанское, как называют его жители района, находится в 7 километрах от Глуска, около 3 километров от деревни Мыслотино. С озером связаны истории и легенды. Его красотой любовались все, кто находился на его берегах. Своей гладью оно вдохновляло фотографов, художников и поэтов. Известность озеро получило, когда выяснилось, что у него «золотое» дно: оно буквально устлано ценнейшим природным ископаемым — сапропелем, который может использоваться в медицине, сельском хозяйстве, производстве удобрений и минерально-витаминных кормовых добавок.

Сегодня урочище Выгода заросло лесом, но название осталось. А ведь оно имеет прямое отношение к моим предкам. Поэтому я попытаюсь рассказать о возникновении названия озера и всём том, что связывало некогда предков-выгодчан, а потом и карничан с ним.

Было это в конце 70-х годов XIX столетия. На крутом изгибе большака, идущего из Глуска на Ольницу и дальше, ходоки за счастьем остановились на ночлег. Место с изобилием грибов и ягод, где были видны следы дичи, а лесные птахи своим пением радовали уставшие от ходьбы тела, понравилось. А главное, рядом распростирало свои воды огромное озеро, в котором рыба плескалась у самого берега. По его глади плавало много диких уток. Поэтому куда-то дальше идти не было смысла, да и от добра добра не ищут.

Так выше изгиба за бугром (по дороге, идущей на Карницу) появилось поселение из десятка хат. Приволья поселенцам хватало, удобства приносил большак. Выгодно было жить рядом с большим озером, которое снабжало птицей и рыбой, и впоследствии его назовут Выгода, как и поселение. Как населённый пункт Выгода была обозначена на спецкарте Европейской России (1868 г.). Только, видимо, не совсем устраивала выгодчан та благодать. Их потянуло ближе к людям, к цивилизации. Буквально в двух километрах от Выгоды они нашли место, где было решено обустроиться и начать новую жизнь. Так появилась деревня Криница. Со временем название претерпело трансформацию: Криница превратилась в Карницу. Когда это произошло, неизвестно.

Сколько существует деревня Карница (1907 г. — первые упоминания), почти столько же карничане ходили к озеру за ягодами: черникой, голубикой, брусникой, клюквой. К озеру ходили порыбачить на карася взрослые и дети. Со стороны Мыслотино, на так называемом песчаном берегу, можно было искупаться. Было интересно наблюдать, как ужи, которых очень много водилось в прибрежных зарослях, охотились на лягушек. Как утки высиживали свое потомство, а потом с ним нянчились, обучая жизни. Озеро жило своей жизнью.

Был случай, который для меня мог оказаться весьма печальным. Однажды я со своим другом Валерой (нам было по 10 лет) решили покататься по озеру на лодке. Обычно хозяева свои лодки привязывали к чему-либо и топили, чтобы их не было видно. Такую лодку мы нашли, вытащили и привели в порядок. Отплыли от берега, гребя вместо весла руками, метров на 200. Было жарко, и я, как любитель ныряния, задумал нырнуть. Только сложил ладошки, как Валерка предложил прыгнуть «солдатиком», то есть ногами вниз. Я и прыгнул, но понял, что мои ноги в чем-то увязли. Голова оказалась в воде, и я стал ощущать нехватку воздуха. Видя, что я барахтаюсь, Валера как-то умудрился схватить меня за руку и стал вытаскивать. Потом я схватился за борт и при помощи друга залез в лодку. Тогда до моего сознания дошло, чем мог закончиться нырок, если бы я нырнул головой вниз и застрял в тине, которой из лодки не было видно. Спустя какое-то время мы вернулись на озеро, примерно на то же место, где я нырял, чтобы измерить там глубину. Для этого связали несколько жердей, а это около десяти метров, только дна не достали.

В начале 1960-х годов мне пацаном приходилось бывать на месте, где некогда находилось поселение Выгода. Тогда в урочище Выгода уже были колхозные картофельные поля. Ходя за бороною, доводилось находить глиняные черепки и даже монеты царской чеканки. Специальные поиски монет ни к чему не приводили, а случайно попадались. С черепками всё ясно, но как остались в земле монеты, имевшие по тем временам цену, остается неясным. Может, предки были так богаты, что не знали им счета, а может, карманы были дырявые?

Были времена, когда по большаку недалеко от озера шли екатерининские обозы и обозы Наполеона, техника фашистов. Ходили слухи, что в озере покоится золотая карета Наполеона. Но работы по добыче сапропеля, проводимые на озере, ничего подобного не обнаружили. Может, еще не время.

По рассказам старожилов, на правой стороне поворота дороги — большака, на поляне, ближе к озеру, жил Захар Понтус, который, помыкавшись по просторам Российской империи и хлебнув горюшка сполна, с женой Дарьей и годовалым Илюшей остановился здесь, построил себе хату. Захар был человеком замкнутым и своими мыслями ни с кем не делился. Если жильцов Выгоды, несмотря на окружающие их богатства, еще и тянуло ближе к людям, к цивилизации, и они поменяли свое место жительства, построив новую деревню, то Захар так и остался отшельником. Только однажды его прихватили сильные боли в животе. Так от резачки он и отдал Богу душу. Отошел держать ответ за свою прошлую греховную жизнь: за то, как, будучи молодым, связался с кочующими цыганами и воровал лошадей, как впоследствии передавал воровские навыки своего ремесла уже подросшему Илье, который стал пособником отца в его похождениях и сбыте ворованного.

Об Илье и уже его сыновьях, воровавших до войны скотину с крестьянских подворий, по деревням ходили легенды. Их знали в близлежащих деревнях, как и в Карнице, не понаслышке, ибо они там бывали по праздникам. Мы, деревенская детвора, тоже знали место, где стояла хата Понтусов, и бывали там, чтобы не только посмотреть на то, что осталось, но и в надежде что-нибудь интересное найти.

И вот прошло полста лет после услышанной мною во всех подробностях истории о братьях Понтус. На поляне, где когда-то еще просматривались некие остатки их жилища, сегодня стоит лес, поют птицы, растут грибы и ягоды. Меня никогда не покидало желание когда-нибудь об этом поведать. Оставалось собрать реальные факты и события воедино, включив свою фантазию. И это случилось. В моей повести «По следам гончих псов» рассказывается о жизни семьи Понтус, которую каждый состряпал по-своему рецепту. И каждый шел своей дорогой, ибо одинаковых дорог, как и жизней, нет. Встав с юных лет на очень опасную стезю, переступив все грани человеческих и Божьих дозволенностей, они не нашли в себе сил с нее сойти. Да и не желали. За что были сурово наказаны.

События повести проходят в довоенное время на территории Глусчины (Ольница, Хвастовичи, Глуск), Стародорожчины, на озере Выгода и его прибрежье. С началом Великой Отечественной войны братья Понтус покидают пределы своего обитания в поисках лучшей жизни. Но после окончания войны возвращаются опять на эту землю, только не по своей воле, ибо за всё в этом мире надо отвечать, если не перед человеческим судом, то перед судом Божьим…

P.S. Озеро Выгода по-прежнему притягивает к себе любителей рыбалки и отдыхающих. Главное, чтобы они вели себя, как дома: не наносили своим присутствием вреда природе, не мусорили, а отдых будет гарантирован.

Валерий Василевский