ЖКХ vs. горожане: кому мусор убирать?

Благоустройство

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят

Вопросы благоустройства, чистоты и порядка всегда актуальны: в пределах своего двора, района, города, области… Приятно же, когда есть цветочки-клумбочки, скамеечки, уличный декор! Но любое украшение померкнет на фоне неухоженности территорий и мусора. Посмотреть, как в Осиповичах обстоят дела с чистотой и благоустройством, в совместный рейд отправились работники районных Центра гигиены и эпидемиологии, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и редакции «АК».





Одно из «больных мест» — контейнерные площадки. Польза от них двоякая: вроде людям удобнее, мусоровоз ждать не нужно, но частенько эти места превращаются просто в свалки всего, чего угодно. «Опять это ЖКХ мусор не убрало! Да сколько ж можно!» — слышатся отовсюду гневные возгласы. Но у тех, кто смотрит на жизнь более широко, тут же возникают вопросы: «Это коммунальники нехудожественно мусор по округе разбросали, мимо контейнеров и урн? Старую мебель возле контейнерной площадки установили? Оставляют бутылки от пива и пакеты от чипсов по дворам?». И в итоге — заключительно-утвердительное: «Сами помойку устроили!». Да, ЖКХ, увы, не всемогуще: порой и техника подводит, и люди не успевают — причастность организации к «неблагоустройству» нельзя отрицать. Но ведь и от горожан зависит, как будут выглядеть окружающие нас пространства! Практически ни одна из контейнерных площадок на «Черняховке» и по ул. Интернациональной в день объезда не смогла «похвастаться» надлежащим внешним видом: бутылки, бумажки, сорняки с огородов, пакеты и прочий сор несознательные граждане не смогли донести до места сбора отходов буквально полметра-метр. И даже не пожалели чистоту возле лавочки с цветниками на «баме»: мусор валяется рядом с урной. Правда, уже полной. Кто здесь вовремя не сработал?







Относятся к элементам благоустройства и другие, порой крайне необходимые места — общественные туалеты. И если внешний вид у некоторых более или менее нормальный, то на Сумченко, Черняховского и Интернациональной приходится собраться с духом, чтобы заглянуть внутрь…







В ходе рейда оценили и состояние деревообрабатывающих предприятий в черте города и Протасевичах. К сожалению, различные нарушения в части наведения порядка выявлены буквально в каждом. Руководителей-«частников» мало заботит состояние территорий рядом с «фирмами», так что каждому рекомендовано недостатки оперативно устранить: убрать мусор, отходы производства, скосить траву и т.д. Не будет выполнено — последуют протоколы и штрафы.







Всего с начала года работники райЦГЭ составили 39 протоколов, касающихся благоустройства, и выдали 414 рекомендаций. На утро понедельника на контроле оставалось 8 организаций: сроки устранения недостатков еще не вышли. Контролируют чистоту и благоустройство и на территориях всех сельсоветов — за выявленный беспорядок оштрафованы председатели Ясенского, Дарагановского, Протасевичского и Татарковского.







…Мы чаще обращаем внимание на плохое. Но — и это здорово! — заметили во время объезда по городу и много положительных примеров благоустройства. Причем именно частных подворий. Аккуратные заборы, подкошенный газон возле двора, клумбы, скамейки, садовые украшения — приятно посмотреть. Может, скоро и весь город будет выглядеть так радостно-благоустроенно? Все ведь в наших руках…

В рейде участвовала Мария ТАЛЕЙКО.