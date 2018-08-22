От чего бежим и куда?

Координатором неординарного проекта «Бег с ножницами» выступила наша землячка, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Алина Швайбович. Выставка, отражающая современные проблемы и тенденции, собрала около 70 самодостаточных произведений, выполненных в различных художественных техниках: ремизного ткачества, гобелена, аппликации, валяния, ручного крашения. Не обошлось без экспериментальных поисков и авторских приемов.

С открытием выставки юных дарований поздравила заместитель директора библиотеки Г.М. Слесаренко. Галина Михайловна поддержала стремление художников отражать разносторонность современного мира и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

– Бег времени ускоряется, города разрастаются в мегаполисы, изменяется привычный уклад жизни, а вместе с этим меняется и мир искусства, – отметила куратор проекта, преподаватель Белорусской государственной академии искусств, член Белорусского союза художников, магистр искусствоведения Христина Высоцкая. – Художники не могут не реагировать на очевидную трансформацию окружающего нас пространства. Значительные изменения происходят и в художественном текстиле – уникальном направлении декоративно-прикладного искусства.

По словам педагога, ее ученики подняли вопросы быстротечности жизни, экологии и урбанизации, информационных технологий, места художника-«текстильщика» в мире современного искусства, продемонстрировали широкий спектр интересов. Большое внимание ребята уделили размышлениям о месте белорусского национального культурного наследия в современном обществе. Хотя некоторые авторы, напротив, обратились к своему внутреннему миру, поделились переживаниями.

– Все больше художников в своем творчестве приходят к смешению различных классических текстильных техник, использованию уникальных авторских приемов в сочетании с экспериментальными поисками. В список представленных техник входит ремизное ткачество, гобелен, аппликация, валяние, ручное крашение, экспериментальные техники с введением текстильных и нетекстильных материалов и другие, – продолжает рассказ Христина. – Таким образом, поиски новых художественных средств выразительности и стремление молодых авторов отразить многоплановость современного мира можно образно сравнить с бегом с ножницами.

Координатор и идейный вдохновитель проекта Алина Швайбович, с малых лет увлеченная творчеством, планировала связать свою жизнь с моделированием одежды, но, когда прикоснулась к текстилю, влюбилась в него и теперь не представляет без этого свою жизнь. Девушка умело работает в традиционных техниках и мастерски выходит за пределы общепринятых канонов.

– Вместе с молодыми коллегами я решила просветить и познакомить борисовскую публику, привыкшую видеть классическое искусство и ремесленничество, с новым веянием – современным текстилем, – говорит Алина. – Для меня очень важен отклик зрителей: поймут ли нашу концепцию и мировоззрение, оценят ли эксперименты, подтолкнем ли их к размышлениям о мире и их месте в нем.

P.S. Бытует мнение, что посещение выставок современного искусства, отличающегося, например, от творчества художников-реалистов, – это бесцельно проведенное время. Думаю, такого мнения придерживаются люди, которые имеют ограниченные представления об истории искусства. Не бойтесь знакомства с современными художественными процессами, пытайтесь понять их и оценить, и новые открытия не заставят себя долго ждать.