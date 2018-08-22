Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 670 км станции Борисов (ул. Заводская).
Борисовская дистанция пути, УНП 6000212272
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27 августа железнодорожный переезд будет закрыт
23.08.2018 — Новости Общества | Единство
Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 670 км станции Борисов (ул. Заводская).
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Железнодорожный переезд 668 км по ул. Пирогова (о.п. Березина) будет закрыт для движения автотранспорта: — 27 августа 2018 года с 8.00 до 17.00 в связи с ремонтом...
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