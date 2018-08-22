Выбираем школьную форму вместе

Пока некоторые родители раздумывают над тем, в какой магазин лучше пойти, корреспондент газеты «А» отправился в «Детский мир», чтобы узнать, что предлагают белорусские производители к новому учебному году и какую сумму придется выложить, чтобы одеть детей.

Продемонстрировать новинки школьной формы отечественных производителей мы попросили учащихся ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова» Тимура Лукина и двух очаровательных сестричек – Дарину и Ангелину Гошко. Ангелина в этом году идет в восьмой класс, Тимур — во второй, а Дарина впервые в жизни в сентябре перешагнет школьный порог. К слову, учреждение образования, в котором учатся наши модели, одним из первых в городе ввело индивидуальную стильную форму для учащихся, состоящую из бордового жилета, однотонной сорочки, брюк и юбки (для девочек).

Однако, чтобы оценить разно-образие, мы попросили юных моделей временно забыть о бордовой жилетке и, как в телевизионном шоу «Модный приговор», померить по три комплекта школьной деловой одежды.

Первое, что сразу бросается в глаза в магазине, — это большой ассортимент платьев для девочек в стиле школьной формы советского времени. И это не случайно. Если раньше в платьях советского образца в нашем городе чаще всего можно было увидеть учащихся гимназии или выпускниц на последнем звонке, то в 2017 г. многие школы г.Борисова вновь ввели такую школьную форму.

Поэтому неудивительно, что первым комплектом, который предложили померить нашим девочкам, стало школьное платье c белым передником. Пока девчонки пере-одевались, заведующая магазином С.Ю. Климкович вводила нас в курс последних новинок школьной формы:

— Белорусские производители стараются обновлять коллекции, учитывая не только модные тенденции, но и пожелания родителей. В этом году фабрика «Славянка» выпустила школьную форму, в которой благодаря ряду пуговиц, расположенных спереди, ученица начальных классов может без помощи взрослого легко надеть и снять платье. Это большой плюс, так как детям нужно самостоятельно переодеваться к урокам физкультуры. К слову, этот же производитель одним из первых применил в костюмах для мальчиков тканевую подкладку для карманов, оберегающую детей от вредного излучение мобильных телефонов. Для современных детей, которые не выпускают гаджеты из рук, это немаловажно. Также в нынешнем году новые практичные модели разработало ЗАО «Калiнка», в широком ассортименте предприятие выпустило блузки, сарафаны, брюки, джемперы. Практически все производители предоставили новые модели костюмов в разной цветовой гамме, чтобы школьники выглядели красиво и модно. В основном, преобладают классические цвета – коричневый, темно-синий, черный, так как они соответствуют деловому стилю одежды. Гомельская фабрика «Коминтерн» несколько лет назад начала выпускать форму для школьников с избыточным весом, потому что от продавцов и родителей поступало много нареканий на дефицит одежды на полных детей.

Интересные комплекты школьной формы предлагает также ОАО «Жлобинская швейная фабрика», галстуки и бабочки — дзержинская фабрика «Элиз», а трикотажные изделия в широком ассортименте выпускают ОАО «8 Марта» (Гомель) и ОАО «Свiтанак» (Жодино).

Первый костюм, который примерил Тимур, состоял из клетчатого пиджака и однотонных брюк. Однако синий пиджак в клеточку с галстуком мгновенно превратил школьника в настоящего джентльмена, и смотрелся он очень стильно. Этот комплект понравился всем без исключения. Правда, цена на него совсем не низкая — 84,65 руб.

Тимур этот костюм одобрил.

— Я бы с удовольствием в таком пошел в школу, — улыбнулся он.

В основном, для мальчиков школьная форма состоит из брюк, рубашки с длинным или коротким рукавом, пиджака, жилетки и галстука. Но школьный гардероб можно дополнить трикотажными джемперами, двойками-обманками. Поэтому Тимуру дали примерить также черный жакет с гольфом и брюками. Черный цвет — хороший вариант для школьный формы, так как универсален, и вещи легко можно комбинировать. Хорошо также на Тимуре смотрелся джемпер с рубашкой и брюками. Впрочем, два последних варианта выглядели максимально практично. Такую одежду можно надевать в школу ежедневно, в отличие от первого стильного костюма.

Из предложенных вариантов Дарине к лицу было все. Правда, подобрать одежду первокласснице оказалась задачей не из легких: девочка очень миниатюрная, совсем как Дюймовочка. Кроме стандартного школьного платья с белым кружевным передником, Дарина померила стильный сарафан в комплекте с белой кружевной блузкой. Кстати, если под сарафан подобрать несколько блузок и джемперов разного цвета, то школьная форма всегда будет выглядеть как новая. Сарафан смотрелся интересно, благодаря

красивому дизайнерскому банту.

Третий комплект, который нам предложили, идеально подошел будущей первокласснице. Жакет на пуговицах с бантиком в горошек и юбка в полоску больше всего понравились Дарине. И действительно, модель выглядела как маленькая леди!

Помимо консервативной школьной формы Ангелине предложили померить сарафан с металлической молнией со стильным кружевным белым джемпером и комплект, состоящий из удлиненного жакета, белой рубашки и черных брюк. И хотя Ангелине подошло все, ей больше всего понравился третий вариант. Для нее важно, чтобы школьная форма была удобной, с возможностью сочетать вещи между собой.

— Маленьких детей проще одеть, а вот с подростками сложнее — они имеют свой взгляд на красоту и стиль. К примеру, Ангелина уже сама в состоянии оценить, как будет выглядеть в той или иной одежде, — отметила ее мама, Диана Гошко. — В этом году Дарина с тысячами других первоклашек впервые сядет за парту. И мне хочется, чтобы она была одета стильно и красиво и в то же время чтобы школьная форма была удобной и практичной. Часто бывает так, что пиджак сидит идеально, а брюки не подходят, и хорошо, что есть возможность купить все по отдельности — блузку, юбку, брюки и таким образом собрать полный комплект к школе.

Пока ассортимент школьной формы белорусских производителей в магазинах достаточно широк, так что борисовчанам

следует поспешить с приобретением одежды и обуви.

Благодарим за оказанную помощь в подготовке материала руководство и сотрудников магазина №21 «Детский мир» ОАО «Веста-Борисов».