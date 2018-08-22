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"Столп белорусской независимой журналистики, поэт, романтик". Коллеги и друзья вспоминают Алеся Липая

23.08.2018 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Умер руководитель независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай. Его сегодня вспоминают журналисты, поэты, общественные деятели и просто близкие люди.


Алесь Липай

Поэт, политик Владимир Некляев рассказал TUT.BY, что видел Алеся Липая неделю назад.

— Я ведаў, што ён цяжка хварэе, нават размаўляў з дактарамі з Бараўлян, але ні яны, ні я не меркавалі, што гэта адбудзецца так хутка. Ён яшчэ ў суботу нармалёва сябе пачуваў. Я вельмі перажываю, што яго не стала…

Ён быў паэт, таленавіты паэт. Апошнімі гадамі я ведаў яго вельмі блізка. Нейдзе гадоў пяць таму я прачытаў адзін ягоны верш — і гэта быў высокі пілатаж паэзіі! Ён з тых беларусаў, якія любяць гэтую краіну, гэтую зямлю, якая называецца Беларусь, любяць усёй крывёй. Ён паэт. Гэта, асабіста для мяне, па ўсім жыцці вылучаная частка людзей, якая мае талент узвышаць слова над побытам, над будзёнасцю.

За знешняй стрыманасцю Алеся была вельмі рухомая, збалелая душа. Чвэрць стагоддзя пражыць у неспрыяльных умовах, калі ўсё беларускае знішчалася — ён вельмі балюча ўсё гэта ўспрымаў.

Я ўжо не кажу пра тое, што ён зрабіў як журналіст. Як заснавальнік БелаПАН, інфармацыйнага сайта, які не кідаўся ў крайнасці. Тыя пытанні, якія ён задаваў на сустрэчах з уладай — яны заўсёды бывалі ў прынцыповай плоскасці. Ён мог пагаджацца ў дробязях, але ў прынцыповых пытаннях быў няўломны.

Думаю, што ён перажыў вялікі стрэс у звязку з тым, што адбылося ў яго доме (речь об обыске в доме Липая в июне этого года — Прим. TUT.BY). Гэта, канешне, яму не дадало сіл, каб змагацца з хваробай.

Журналист Светлана Калинкина вспоминает, что познакомилась с Алесем Липаем благодаря профессии.


Светлана Калинкина

— Алесь человек, которому физически было тесно в государственной журналистике. Я работала в Белорусском телеграфном агентстве, а он тогда уже, в 1991 году, создал агентство Белапан, негосударственное. Он все время меня уговаривал… Говорил, что государственное информационное агентство это просто почта, не журналистика. Звал прийти работать к ним, но так и не получилось. Мы были знакомы, дружны. И, я думаю, уважали взаимно друг друга.

Алесь один из столпов белорусской независимой журналистики. Он сделал очень многое, многое предвидел. Могу припомнить газету «Отдыхай», которую делал в конце девяностых годов — начале двухтысячных. Только сейчас мы видим появление каких-то развлекательных порталов, каких-то светских порталов, с претензией на светскую жизнь, освещение культурных мероприятий, досуга. Почти двадцать лет назад он видел в этом перспективу.

Он зарегистрировал радиостанцию, но ему не дали частоты. Он пробовал себя в разных сферах журналистики. И там, где ему позволяли, был успешным. В случае с газетой «Отдыхай» и радио ему просто не позволили работать.

Но, по-моему, главной его большой любовью была поэзия. И для меня Алесь в первую очередь поэт, романтик. Он мог начать читать стихи в командировке, ночью. Как ни странно, мы, информационщики, люди динамичные и романтике обычно нет места, а он так чувствовал. Я уверена: если бы в Беларуси поэзия приносила деньги, он был бы олигархом. Его умение увидеть необычное было потрясающим.

Последние месяцы Алесь на своей странице на Facebook выставлял фотоснимки неба. Сами по себе снимки показывают, что у него был больше художественный взгляд на мир, чем событийный. Но в этих снимках было и пророчество. Он, глядя на небо, видел в нем что-то такое, чего не видим мы. Очень жаль, очень трагическая новость. По значимости в белорусской журналистике таких людей, как он, можно пересчитать на пальцах одной руки. Ничто не говорило, что он болен, что он в растерянном состоянии.

Я видела его после 25 марта, после празднования столетия БНР. Он был жизнерадостный, полный планов.

Сейчас у белорусской журналистики не лучшие времена. Несмотря на это, он как-то всегда поддерживал всех, говорил: «Ничего, прорвемся. Все будет хорошо». Все будет, конечно, когда-нибудь хорошо, только уже без Алеся.


Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец рассказал TUT.BY, что в последний раз видел Алеся Липая на вечере, который организовывался в поддержку журналистов, задержанных по делу БелТА.

— Алесь там прочел пару стихов, почему-то не хотел много читать… На этой встрече ничто не предвещало того, что случилось сегодня. Алесь Липай был не только основателем и руководителем БелаПАН, он еще и поэт. Он написал несколько книг на белорусском языке. Я уверен, что и его книги, и его детище БелаПАН будут жить.

Мы были хорошими товарищами, у нас была литературная группа «Петракі» — такое объединение журналистов, которые еще и пишут стихи. Круг приятелей, друзей. Мы встречались, вместе читали стихи, разговаривали, пили чай и не только чай. К сожалению, мы уже как-то давно не собирались…

Алесь Липай — основатель и владелец агентства БелаПАН. Окончил журфак БГУ. В 1988 году стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси, несколько лет работал в газете «Знамя юности».

В 1991 году организовал первое в Беларуси независимое информационное агентство. Кроме того, в 1996—1998 годах был вице-президентом Белорусской ассоциации журналистов.

Именно он брал интервью у террориста, взявшего в заложники детей и воспитателей в 1996 году.

В 2004 году БелаПАН был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», а в 2006-м агентство и его интернет-издание Naviny.by получили «Премию Рунета» среди сайтов вне доменной зоны RU.

В начале лета 2018 года в отношении Липая было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В ДФР заявляли, что основанием послужили полученные из налоговых органов материалы проверки Липая по фактам неуплаты им подоходного налога с доходов, полученных за рубежом. По заявлению ведомства, Липай произвел уплату подоходного налога и пени.

Алесь Липай известен и как поэт. Вышли сборники его стихов: «Пад снегам вякоў» (2000), «Рэшта» (2007) и «Абдымкі» (2017).

 
Теги: Новости
 
 
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Умер руководитель независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай. Его сегодня вспоминают журналисты, поэты, общественные деятели и просто близкие...
 
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