С 20 августа по 19 сентября на Могилевщине объявлен месячник по наведению порядка





Распоряжением председателя Могилевского облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, дворов, площадей, скверов, улиц, парков,зон отдыха и других объектов

социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и

воинской славы, территорий организаций независимо от формы собственности,

строительных площадок, территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, очистке

подвалов жилых домов, наведению порядка в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, ремонту улично-дорожной сети, въездов во дворы, внутриквартальных проездов и других территорий, воссттановлению нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок (месячник по благоустройству).

Примем активное участие в данных работах!