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С 20 августа по 19 сентября на Могилевщине объявлен месячник по наведению порядка

23.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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С 20 августа по 19 сентября на Могилевщине объявлен месячник по наведению порядка

Распоряжением председателя Могилевского облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, дворов, площадей, скверов, улиц, парков,зон отдыха и других объектов
социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и
воинской славы, территорий организаций независимо от формы собственности,
строительных площадок, территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, очистке
подвалов жилых домов, наведению порядка в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, ремонту улично-дорожной сети, въездов во дворы, внутриквартальных проездов и других территорий, воссттановлению нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок (месячник по благоустройству). 

Примем активное участие в данных работах!

 
 
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Распоряжением председателя Могилевского облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение месячника по уборке, благоустройству и...
 
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