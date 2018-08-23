"Это стихийное бедствие". Ливень затопил деревню в Гомельской области

Жители деревни Ерёмино в Гомельской области пятые сутки не могут справиться с последствиями ливня. Агрогородок буквально уходит под воду. Затоплены огороды, сараи, бани и гаражи. Многие остались без урожая. Подробности — в репортаже ОНТ .

Такая ситуация сложилась после субботнего ливня: в Гомеле и окрестностях за пару часов выпала месячная норма осадков — 54 миллиметра. В деревне вода не уходит уже пятые сутки. В результате пострадали не только огороды и урожай, но и несколько десятков домов.

В сельском исполкоме помочь не могут. В МЧС тоже: выезд спасателей невозможен, т.к. нет угрозы жизни и здоровью людей.