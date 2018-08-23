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Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

23.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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23 августа в агрогородке Турец прошла познавательно-игровая программа «Движение к жизни». Мероприятие собрало детей из Турецкой и Еремичской школ и принесло ребятам разнообразную гамму эмоций. Целью игры-квеста, организованного при поддержке Кореличской районной организации РОО «Белая Русь», было напомнить ребятам правила пожарной безопасности, поведения на воде и дорожного движения.

Во время мероприятия школьники были поделены на три команды и прошли викторину, ответив на вопросы милиционеров, матросов-спасателей, госавтоинспекторов, сотрудников Департамента охраны и спасателей-пожарных.

В итоге все ребята показали хорошие знания, активно проявив себя в викторине и получив памятные сувениры.

Виктория КОСТЮК
Фото автора

ФОТОГАЛЕРЕЯ АКЦИИ «ДВИЖЕНИЕ К ЖИЗНИ»

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

Мастер-класс от служебной собаки, фонтан из брандспойта и настоящее оружие. В Турце детей учили безопасности (фото)

 
 
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23 августа в агрогородке Турец прошла познавательно-игровая программа «Движение к жизни». Мероприятие собрало детей из Турецкой и Еремичской школ и
 
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