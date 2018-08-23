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Прощание с Алесем Липаем пройдет в субботу в минском храме Святого Архангела Михаила

23.08.2018 19:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме Святого Архангела Михаила, расположенном на пересечении улиц Шаранговича и Янковского (микрорайон Сухарево) в Минске.

Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 воскресенья.

Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме...
 
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