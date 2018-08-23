|
Прощание с Алесем Липаем пройдет в субботу в минском храме Святого Архангела Михаила
23.08.2018 19:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме Святого Архангела Михаила, расположенном на пересечении улиц Шаранговича и Янковского (микрорайон Сухарево) в Минске.
Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 воскресенья.
Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)