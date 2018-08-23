Доброе утро!

Если еще пару дней назад вы нежились на пляже под южным солнцем или наслаждались тишиной у себя на даче, а сейчас снова подъем в 7.00 утра, завтрак наспех, утренние пробки и заждавшаяся вас работа — рассказываем, как это пережить . Предупреждаем: будет сложно, поэтому пока почитайте, чем страна и мир жили вчера.





ВАЖНОЕ

Вам тоже кажется, что после деноминации все подорожало? Вы не одни — в последние два года многие связывают рост цен именно с «отрезанием» нулей на купюрах. Вот как рассуждает пенсионерка: «Новые деньги — хорошая уловка, чтобы незаметно поднимать цены. Подорожай молоко на тысячу старых рублей, это было бы очень заметно и вызвало бы кучу возмущений. А что такое 10 копеек? Мелочь! Многие и не замечают». Но так ли это? Мы сравнили средние цены на продукты за июль 2018-го с ценами двухгодичной давности и попытались понять: действительно дорожает или нам это только кажется ? А средняя зарплата в стране, между тем, растет. Ну-ка, сколько там нам осталось до заветной тысячи рублей ?..

Еще у нас хотят поменять подходы к капремонту — повернуться, наконец, лицом к жильцам. Сейчас людей, грубо говоря, просто ставят перед фактом, что будет сделано в их доме, а планируют начать спрашивать, что им нужно. Да-да, вот такой капремонт с человеческим лицом . А еще в следующем году в Беларуси начнется замена счетчиков воды — и вот за чей счет .

Помните процесс по делу Владимира Грозова ? Он войдет в историю Беларуси как первый суд, на котором в качестве свидетеля появился Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Следствие придерживалось версии, что Грозов похитил у церкви сотни тысяч долларов и потратил их на строительство квартиры, двух коттеджей, покупку земельного участка, «Ауди А6», учебу семьи в автошколе, отдых в Греции — но вчера ущерб по делу с 12 миллиардов рублей внезапно уменьшился до двух . «Слава Богу за все», — сказал обвиняемый.

Наша теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене и сегодня сыграет с 9-й ракеткой мира. Очень болеем за нее и ждем в финале!

В конце рабочего дня вчера пришла печальная новость. В Минске умер основатель и руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай. Внезапно, в 52 года. Нам очень жаль. Вот как его вчера вспоминали журналисты, поэты, общественные деятели и просто близкие люди. «Сейчас у белорусской журналистики не лучшие времена. Несмотря на это, он как-то всегда поддерживал всех, говорил: „Ничего, прорвемся. Все будет хорошо“. Все будет, конечно, когда-нибудь хорошо, только уже без Алеся». Где и когда можно будет с ним попрощаться, рассказываем здесь .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы заметили, сколько в этом году яблок? Даже на плодовых деревьям в Минске их валом, хотя в городе фрукты никто специально не выращивает. Да и можно ли их есть? Мы узнали мнение экспертов и проверили яблоки в лаборатории . А как складывается ситуация с «яблочным бумом» за пределами МКАД — расскажем вам в выходные.

Смотрите, в какие общаги хотели заселить студентов БНТУ . Жуть! Мало чем отличаются от того самого завода в Орше, где устроил разнос президент. Раньше студентам говорили, что ремонт им придется делать самим, но, прочитав статью на TUT.BY, Минобр скоренько заявил, что комнаты к заселению будут отремонтированы.

Ох, какие же красивые у нас есть спортсменки! Вот, знакомьтесь — бильярдистка Маргарита Фефилова , первый номер европейского рейтинга в пуле. Рассказала нам все о том, сколько и чем они зарабатывают, кстати. Ну и дресс-код, конечно, обсудили. «Я бы отнесла бильярд к видам спорта, которые можно назвать сексуальными… Впрочем, если разрешить игрокам носить все что угодно, то бильярд перестанет быть похожим на спорт, а будет выглядеть, как клубная тусовка. Так быть не должно».





В очередном выпуске нашего городского проекта «Humans of Minsk» — новые прекрасные герои : выпускник в поисках, душевная баянистка и боевая девушка-юрист. Кстати, может, вы бы смогли помочь чудесному особенному Грише с работой? Это то, что ему действительно нужно.

Вот очень интересный исторический текст о восстании в Орше (не недавнем разносе, а давнем восстании — не путайте!). Сто лет назад в Витебской губернии произошли события, которые официальные историки назвали «антисоветским восстанием», но не известные ранее архивные документы дают совершенно иную картину событий. Что же там на самом деле случилось ?

Ну и напоследок можете посмотреть, как в центре Минска из чужого рюкзака за две секунды можно на ходу увести 50 тысяч евро . Восхитительная наглость и филигранное исполнение!

Все новости четверга, 23 августа

Кстати. С завтрашнего дня водителей начнут штрафовать за невключенный свет фар . Это верный признак того, что закончились каникулы, в города вернулись дети — и лето, соответственно, уже почти всё.

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