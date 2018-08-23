Жара, ветер и ожидание дождей. Какими будут последние выходные лета в Могилеве

Невероятно, но факт: наступающие выходные — последние этого лета. И они в Могилеве будут жаркими и солнечными, хотя и ветреными. Но до конца лета — календарного, конечно, — еще целая неделя. И она обещает быть преимущественно солнечной и прохладной.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 24 августа, весь день будет солнечно, но ветрено — порывы будут достигать 12 м/с. Температура воздуха днем составит до +24°С.

В субботу, 25 августа, тоже будет солнечно и еще жарче — до +26°С. Ветреная погода сохранится в первой половине суток.

В воскресенье прогнозируют до +28°С. На небе не будет ни облачка, а порывистый ветер возможен лишь около полудня.

А вот в понедельник, 27 августа, уже похолодает. Будет максимум +20°С, дождливо. Возможны грозы.

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