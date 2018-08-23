Прохладно и дождливо. Погода в Гродно и области в последние выходные лета

В последние выходные лета в Гродненской области будет дождливо и пасмурно. В воскресенье станет прохладно, а в субботу воздух прогреется всего до +23°C, сообщает pogoda.by.





В субботу, 25 августа, будет дождливо и пасмурно. Утром — гроза, днем — облачно с прояснениями, а вечером снова гроза. Температура воздуха ночью +19…21°С, днем — +21…23°С.

В воскресенье, 26 августа, также будут идти дожди. Правда, днем будет без осадков, но пасмурно. Станет чуть прохладнее: днем до +19°С.