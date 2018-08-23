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Задождит. Погода в Витебске в выходные

24.08.2018 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди, прогнозирует pogoda.by.

В субботу, 25 августа, температура воздуха ночью до +17 °С, днем — до +26 °С. Возможен дождь, гроза. Ветрено.

В воскресенье, 26 августа, в дневные часы +21…23 °С. Облачно, дождь.

 
 
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Выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди.
 
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