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Задождит. Погода в Витебске в выходные
24.08.2018 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди,
В субботу, 25 августа, температура воздуха ночью до +17 °С, днем — до +26 °С. Возможен дождь, гроза. Ветрено.
В воскресенье, 26 августа, в дневные часы +21…23 °С. Облачно, дождь.
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Выходные могут испортить атмосферные фронты, которые принесут облака и дожди.
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