Витебску нужно больше организованных пляжей, считает прокуратура. А что думаете вы?

За семь месяцев 2018-го в Витебске утонули 7 человек, хотя за аналогичный период прошлого года жертв воды было трое. Один из недавних трагических случаев — гибель молодого человека в пруду возле Ледового дворца. Прокуратура считает: органы власти не принимают достаточных мер для безопасного отдыха на городских водоемах.



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Разрешенные пляжи запущены

В черте города на Западной Двине официально разрешено купаться на пляже в районе парка Мазурино. В этом году трагических случаев здесь не зарегистрировано, но акватория запущена, а спасательные посты не оснащены необходимым оборудованием.

— Территории пляжей в районе парка Мазурино и улицы Лагерной-Набережной имеют запущенный вид, — считает старший помощник прокурора Витебской области Наталья Колпакова. — Участок возле стоянки судов спасательной станции занесен донными отложениями и зарастает растительностью. Все это скрывает достаточный обзор на пляже, не позволяет обеспечить быстрый выход спасательного судна. При этом на постах ОСВОДа есть весельные лодки, но нет моторных, недостаточно спасательных жилетов.

Некоторые запрещенные пляжи надо легализовать

Наталья Колпакова отметила, что все трагедии на водоемах в Витебске произошли в местах, где запрещено купаться. Основные причины — нарушение правил поведения на воде и алкогольное опьянение.

Представитель прокуратуры полагает, что в городе стоит организовать больше мест массового отдыха на воде:

— В Витебске недостаточно разрешенных мест для купания. Например, в Железнодорожном районе нет ни одного такого пляжа. Но на Западной Двине в районе моста имени Блохина люди все равно купаются. Возможно, стоит рассмотреть возможность купания там, где люди годами отдыхают? Пусть это и обернется дополнительными затратами на очистку дна реки, установку поста ОСВОДа. Почему нельзя в черте города сделать нормальный пляж еще где-то, кроме парка Мазурино, куда не каждый доедет?

Опасный карьер в Рубе

Многие витебляне ездят купаться в поселок Руба — в заполненный водой карьер, который давно не использует ОАО «Доломит». В выходные на его берегу много людей. Но купаться там небезопасно.

— Этот карьер не приспособлен для купания, — говорит Наталья Колпакова. — Там не проверена на безопасность акватория, нет постов ОСВОДа, не убирают мусор на пляже. Органам местной власти стоит оградить подступы к этому карьеру забором или рвом. Или же — оборудовать водоем и его прибрежную зону для массового отдыха к следующему сезону.