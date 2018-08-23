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Убившему милиционера мужчине предъявлено обвинение. Второй пострадавший в тяжелом состоянии
24.08.2018 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Следователи предъявили обвинение 57-летнему жителю Ивацевичского райна, который
17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района 57-летний мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. Один участковый погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии госпитализирован.
Пострадавшего сначала увезли в Ивацевичскую райбольницу. Когда его состояние стабилизировалось, участкового
После задержания обвиняемый был освидетельствован. В выдыхаемом им воздухе этиловый спирт не обнаружен.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Санкция статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.
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Санкция статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.
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