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Убившему милиционера мужчине предъявлено обвинение. Второй пострадавший в тяжелом состоянии

24.08.2018 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи предъявили обвинение 57-летнему жителю Ивацевичского райна, который открыл стрельбу по милиционерам, сообщает Следственный комитет.


В этом доме забаррикадировался стрелок. Его удалось задержать в результате спецоперации

17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района 57-летний мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. Один участковый погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии госпитализирован.

Пострадавшего сначала увезли в Ивацевичскую райбольницу. Когда его состояние стабилизировалось, участкового перевезли в республиканский госпиталь МВД. По информации TUT.BY, сейчас он в стабильно тяжелом состоянии.

После задержания обвиняемый был освидетельствован. В выдыхаемом им воздухе этиловый спирт не обнаружен.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Санкция статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.

«У него же сыночек остался». Подробности инцидента в Ивацевичском районе, где погиб участковый

 
 
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Санкция статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.
 
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