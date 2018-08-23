Максимальное трудоустройство должно быть приоритетом

«Максимальное трудоустройство и содействие занятости граждан должно оставаться приоритетным при развитии области. Ситуация по региону в целом хорошая, однако, если посмотреть по районам, есть проблемы. Хотелось бы, чтобы председатели райисполкомов тему занятости взяли на карандаш», ­– считает Ирина Костевич.

Министр затронула вопрос повышения уровня заработной платы. «Наша цель – рост зарплат населения, но исключительно с учетом увязки с производительностью труда», – подчеркнула она.