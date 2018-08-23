Максимальное трудоустройство должно быть приоритетом

«Максимальное трудоустройство и содействие занятости граждан должно оставаться приоритетным при развитии области. Ситуация по региону в целом хорошая, однако, если посмотреть по районам, есть проблемы. Хотелось бы, чтобы председатели райисполкомов тему занятости взяли на карандаш», – считает Ирина Костевич.
Министр затронула вопрос повышения уровня заработной платы. «Наша цель – рост зарплат населения, но исключительно с учетом увязки с производительностью труда», – подчеркнула она.
Кроме того, Ирина Костевич обратила внимание на необходимость погашения задолженности юридических лиц перед Фондом социальной защиты населения на выплату пенсий и пособий. «В Минской области проживают примерно 388 тыс. пенсионеров. Задолженность юридических лиц составляет Br7 млн. Прошу всех подключиться к решению этого вопроса», – подчеркнула министр.