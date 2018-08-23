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У Верхнедвинска есть уникальный шанс сделать рывок в благоустройстве

24.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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И.И. Маркович,
председатель районного исполнительного комитета

Уважаемые жители Верхнедвинского района,
дорогие земляки!

У Верхнедвинска есть уникальный шанс сделать рывок в благоустройстве

Новый вид приобретает центральная городская площадь.

Мы стоим на пороге знаменательного события в жизни района – проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2018». Честь принимать самый масштабный сельскохозяйственный форум Витебщины оказана для Верхнедвинского района впервые. Получить такую возможность непросто – необходимо убедить оргкомитет в том, что именно наш регион заслуживает вложения инвестиций и способен достойно принять гостей. Нам удалось это сделать и тем самым привлечь в район немалые средства для укрепления социально-экономического развития, благоустройства и в конечном итоге – повышения благосостояния и комфорта проживания людей.
Всего из бюджета на объекты «Дожинок» запланировано более 18 миллионов рублей, большая часть из которых – 9690 тысяч — предназначена для строительства и ремонта социальных объектов и 3350 тысяч – жилья. Значительные средства направляются также на благоустройство площади, улиц, дорог, мест общего пользования. Главным объектом «Дожинок» является новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который украсил город и будет настоящим центром отдыха и здорового образа жизни. Благодаря капитальному ремонту СШ№2 она станет школой будущего, где созданы отличные условия для учёбы и всестороннего развития детей. В центре Верхнедвинска появится поликлиника, что очень удобно для жителей всего района. Новый облик обретают центральная площадь Юбилейная, районный Центр культуры и народного творчества, городской сквер, набережная Двины, административные здания. Для любителей спорта хорошим подарком стала обновленная хоккейная коробка. В райцентре строится 12-квартирный жилой дом, проводится капитальный ремонт 17 жилых домов, асфальтируются и благоустраиваются улицы.
Работа кипит практически на каждом шагу, на глазах преображая город и радуя его жителей. В ней участвуют не только подрядные организации, но трудовые коллективы и население района. А дел на финишной прямой к «Дожинкам» ещё очень много. Предстоит завершение ремонта ряда объектов, обустройство парка военной техники, детской игровой площадки, установка ограждений и особенно – благоустройство мест общего пользования и домовладений. Справиться с ними мы сможем, только объединив усилия и вложив максимум труда в общее дело. Если каждый внесёт посильный вклад в подготовку своих производственных территорий, домовладений, общественных мест, мы сделаем наш город и все населённые пункты по-настоящему красивыми и комфортными. В них приятно будет жить, растить детей, принимать гостей.
Надеюсь, что жители района примут активное участие в субботниках, которые понадобятся для приведения в порядок общих территорий, благоустроят свои домовладения, а также будут пристально следить за сохранением общего достояния, бережно относиться к созданному сами и не позволять разрушать его другим.
Радует, что многие верхнедвинцы понимают важность момента и усиленно работают по наведению порядка, поддерживают полезные идеи и проекты. Ведь город – это не только улицы, здания и клумбы. Город – это люди, которые делают его живым. Развитие Верхнедвинска – не только в отремонтированных объектах, но общих надеждах, планах и совместных делах его жителей. Спасибо всем, кто небезразличен к нашему общему дому и активно участвует в жизни района: нашим трудовым коллективам, жителям, друзьям и спонсорам, привносящим в облик города новые прекрасные черты. Призываю всех включиться в этот процесс, ведь сегодня, в Год малой родины, у нас есть уникальный шанс сделать настоящий прорыв в благоустройстве родной земли. Здоровья, сил и успехов на этом пути!

 
 
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> И.И. Маркович, председатель районного исполнительного комитета Уважаемые жители Верхнедвинского района, дорогие земляки! Новый вид приобретает центральная...
 
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