В Верхнедвинске проходят школьные ярмарки

Ещё неделька, и школьный звонок позовёт мальчишек и девчонок за школьные парты. Но немного времени остается, чтобы насладиться последними днями отдыха, а заодно и проверить, всё ли готово к новому учебному году?

Для родителей собрать сыновей и дочек в школу – испытание непростое. Дети хотят, чтобы всё было модно и красиво, родители же отдают предпочтение качеству и комфорту.

Совместимы ли эти пожелания, и какой ассортимент нужных школьнику вещей предлагает Дом торговли? Этот вопрос мы задали товароведу Людмиле Папкович.

— В наличии имеется всё необходимое школьникам от начальных классов и до старших, — подтвердила она. – Уже с июня начали завозить швейные и трикотажные изделия, обувь, канцелярские товары, рюкзаки. Традиционно сотрудничаем с белорусскими швейными предприятиями ОАО «Надзея», «Знамя индустриализации», «Надэкс», «ДШФ Элиз», «Коминтерн», «БелКредо», ЗАО «Калинка». Очень красивые вещи делового стиля предлагает «Белль Бимбо».



К примеру, стоимость комплекта для мальчика 1-4 классов (пиджак, брюки) обойдётся в сумму от 65 до 86 рублей, 5-9 классов – 76-105 рублей, 10-11 классов – 103-131 рубль. Для девочек стоимость комплекта (жакет, жилет, юбка, блузка) обойдется в 67-100 рублей для начальных классов, 69-120 рублей для 5-9 классов и 96-145 — для старшеклассниц. При необходимости, если что-то не подошло по размеру, идём навстречу покупателям – расформировываем комплекты. Обувь: туфли, босоножки, сапожки, спортивная, — также в ассортименте и на любой вкус от известных своих качеством фирм. Рюкзаки ОАО «Галантея», помимо хорошего дизайна, порадуют своих владельцев ценой, качеством и наверняка послужат не один год.

Ассортимент канцтоваров также достаточен, чтобы остались довольны даже самые привередливые маленькие покупатели. Товар, говорят продавцы, недорогой, можно подобрать все необходимое, учитывая материальные возможности покупателей. К примеру, акварельные краски 6 цветов стоят 1 руб. 22 коп., а можно купить и 24-х цветные за 5 руб. 85 коп. Также и с остальными предметами.



Красивая, удобная одежда, красочные письменные принадлежности наверняка поднимут настроение ребенку, а значит, и учёба будет в удовольствие.

Конечно, сразу собрать портфель и одеть-обуть школьника не всем по карману, а ведь детей в семье может быть и несколько. Хороший вариант – дождаться скидок и купить приглянувшиеся вещи. Дом торговли предлагает также продажу товаров в кредит: беспроцентный на 3 месяца без первоначального взноса и сроком на 6 месяцев с первоначальным взносом 10% под 20% годовых.

Кто-то откладывает школьные сборы на последний момент, другие уже приобрели всё самое необходимое, оставив напоследок незначительные покупки.

Светлана Роговикова с дочкой Викой пришли в Дом торговли за белым гольфом для девочки.

— Всё остальное уже собрали, поскольку заранее, с начала лета, занялись этим вопросом, — говорит мама. – С прошлого года остался только рюкзак, всё остальное покупали новое. Одежду, обувь предпочитаем приобретать в магазине, здесь качество несоизмеримо лучше. Нашу третьеклассницу собрать в школу обошлось около 400 рублей.

Школьный ассортимент также представлен ежедневно на мини-рынке, а 25 августа будет организована школьная ярмарка на площади возле магазина «Люкс». Также с середины июля организована выездная торговля в сельские населённые пункты.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.