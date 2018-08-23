ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов

24.08.2018 10:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов
Фото из архива

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как будет формироваться стоимость школьных обедов. Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, утверждена постановлением МАРТ от 13 августа 2018 года №66, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция принята, чтобы обеспечить единые подходы в области ценообразования: для всех учреждений образования, в том числе общего среднего, по всей республике устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки.

"Установление единой максимальной надбавки и наценки в учреждениях общего среднего образования позволит обеспечить единую стоимость питания учащихся как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Предельные максимальные торговые надбавки устанавливаются к отпускной цене, что исключает возможность необоснованного завышения цен на сырье при приобретении продукции через оптовое звено", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Кроме того, инструкцией предусмотрена дифференциация размера предельной максимальной торговой надбавки и наценки в зависимости от использования учреждением образования средств бюджета.

Как сообщалось, Министерству антимонопольного регулирования и торговли в этом году передали полномочия по регулированию цен и наценок на общепит в учреждениях образования. Раньше это было в компетенции облисполкомов и Мингорисполкома. Причиной принятия такого решения стало выявление многочисленных нарушений порядка формирования цен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как будет формироваться стоимость школьных обедов. Инструкция о...
 
Новости дня
Новости общества
 
КСУП «Рухчанскi». Дакрануцца да неба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика